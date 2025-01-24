Tunç'tan Özel'in otel yangını raporuna 'korsan metin' benzetmesi

Bolu'nun ünlü turizm merkezi Kartalkaya'daki Grand Kartal Hotel'de 21 Ocak'taki yangında 76 kişinin hayatını kaybetmesinin yankıları sürüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün sosyal medya hesabından bir bilirkişi raporu paylaştı.

Özel, raporda, Kültür ve Turizm Bakanlığı dahil birçok devlet kurumu ile şirket ve kişilerin sorumlu gösterildiğini, CHP'li Bolu Belediyesi'nin adının geçmediğini dile getirdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP lideri Özel'in paylaştığı raporun ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaparak yangın soruşturmasının devam ettiğini kaydetti.

Bakan Tunç, yangın ve binaların yangından korunması konusunda uzmanlıkları bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi Afet Yönetimi Enstitüsü, Mimarlık Fakültesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Makina Fakültesi ve İnşaat Fakültesi’nde görev yapan öğretim üyesi akademisyenlerden oluşan bilirkişi heyetinin görevlendirildiğini dile getitrdi.

'Korsan rapor'

Tunç, 'bu görevlendirme kapsamında konunun daha geniş bir şekilde uzmanlık sahibi kişiler tarafından detaylı incelemesinden rahatsız olanların, suçluluk psikolojisiyle sorumluluktan kurtulma çabası içerisine girdiklerini' gördüklerini savundu.

Bakan, Özel'in paylaştığı rapor için "Soruşturmayı yürüten Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına sunulmamış, hiçbir resmi niteliği olmayan korsan bir metni rapor diye paylaşarak kamuoyunu yanıltmaya ve soruşturmayı etkilemeye çalışmak büyük bir sorumsuzluk ve vicdansızlıktır" ifadelerini kullandı.

'İncelemeden kim rahatsız olabilir'

Tunç şunları yazdı: "Bu durum, en başta faciada kaybettiğimiz canlarımızın ailelerine büyük saygısızlıktır ve milletimizi aldatmaktır. 78 canımızı kaybettiğimiz bu facianın tüm boyutlarıyla aydınlatılmasından kim, neden rahatsız olabilir? İstanbul Teknik Üniversitesinden konunun uzmanı akademisyenlerin, bilim insanlarının olayı derinlemesine incelemesinden ve araştırmasından kim, neden rahatsız olabilir? Soruşturmanın her aşaması tarafsız ve bağımsız yargı tarafından büyük bir dikkat ve hassasiyetle yürütülmeye devam edecektir. Milletçe hepimizi derinden üzen acı olay üzerinden dezenformasyon yapılmaya çalışılması kabul edilemez. Soruşturma sürecinde herkesin sorumlu davranması gerekmektedir.

Devam eden soruşturmayı etkilemeye yönelik açıklamalar yapmaktan sorumluluk makamında bulunanlar başta olmak üzere herkesin kaçınması gerekir. Milletimiz müsterih olsun. Devam eden bilirkişi incelemeleri bitip rapor hazırlandığında her şey kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaşılacaktır. 78 canımızın hesabı, bağımsız ve tarafsız Türk yargısı tarafından sorulacaktır. Bu faciaya neden olanlar yargı önünde hesap vermekten kurtulamayacaktır."