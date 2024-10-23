Tupperware alacaklılara satılacak: İflas sürecindeki şirketin yeni planı

Eylül 2024'te ABD merkezli gıda saklama kapları üreticisi Tupperware Brands, mali zorluklarla karşı karşıya kalarak iflas başvurusunda bulunmuştu. Şirket, varlıklarını açık artırmayla satmayı planlıyordu ancak bu planı iptal ettiğini duyurdu. Tupperware, alacaklılarına 23,5 milyon dolar nakit ödeme yapacak ve 63 milyon dolardan fazla borcunu azaltacak bir anlaşmaya vardı.

Şirketin Delaware'deki bir iflas mahkemesinde yapılan duruşmasında ABD İflas Hakimi Brendan Shannon, bu zor koşullarda satışın en iyi seçenek olduğunu belirtti ve anlaşmanın onaylanması için ayrı bir duruşma planlanacağını duyurdu.

Florida merkezli Tupperware, iflas koruma başvurusunu yaptıktan sonra 818 milyon dolarlık borcuyla bir alıcı bulmayı planlıyordu. Ancak bazı alacaklılar, şirketin varlıklarını satın almak istediklerini belirterek bu satış planına karşı çıkmışlardı. Yeni anlaşma, alacaklıların Tupperware'in marka adı ve operasyonlarını devralmalarına olanak tanıyacak.

Tupperware’in avukatı Spencer Winters, yapılan anlaşmayı doğrularken, CEO Laurie Ann Goldman ise şirketin yüksek borç yükü olan pazarlarda faaliyetlerini durduracağını açıkladı. İlk olarak ABD, Kanada, Meksika, Brezilya, Çin gibi pazarlara odaklanacaklarını belirten Goldman, ilerleyen dönemlerde Avrupa ve Asya'daki operasyonlarını genişletebileceklerini ifade etti.

Alacaklılar arasında Alden Global Capital, Stonehill Institutional Partners ve Bank of America'nın ticaret birimleri bulunuyor. Bu yeni anlaşma, alacaklılara satın alma bedelinin bir kısmını borç iptali yoluyla ödeme imkanı sağlarken, Tupperware’in diğer borçlarını kapatabilmesi için de nakit ödeme zorunluluğu getiriyor.

1950'lerde büyük bir popülarite kazanan Tupperware, zamanla bağımsız satış temsilcilerine aşırı bağımlı hale gelerek satışlarında düşüş yaşamış ve çevrimiçi ya da perakende mağazalarına uyum sağlamakta zorlanmıştı. Bu düşüş, şirketin iflas sürecine girmesine neden oldu.