Tüpraş'ta patlama: 4 işçi öldü

11 Ekim 2017

Tüpraş'ın İzmir'deki rafinerisinde depolama tankında patlama meydana geldi. Aliağa Kaymakamı Bayram Yılmaz patlamada 4 işçinin hayatını kaybettiğini, 2 işçinin de yaralandığını duyurdu. Yılmaz, depolama tankı temizliği için o esnada toplam 6 işçinin çalıştığı bilgisini paylaştı.

Patlamayla ilgili bilgi veren Yılmaz, "Uzun süredir kullanılmayan bir nafta tankının son kontrolleri yapılırken patlama yaşanıyor. Bakımdaki kazanda gaz sıkışmasından kaynaklı bir patlama. İş kazası, dışardan bir müdahale, saldırı yok" ifadelerini kullandı.

Yılmaz şu açıklamayı yaptı: "Yaralılarımıza olay yerinde müdahale ediliyor. Oradaki sağlık ekiplerimiz müdahale ediyor. Onların durumunun şu an iyi olduğunu biliyoruz. TÜPRAŞ'ın kendi uzmanları olay yerinde müdahale ediyorlar. Son durum bu”

Söndürme çalışmaları sürüyor

Yangının diğer ünite ve tanklara sıçramaması için çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.

Bölgede itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangının sürdüğü bölge geniş bir alanda giriş çıkışlara kapatıldı, bölgedeki yol da trafiğe kapatıldı.

Tüpraş'tan açıklama

Tüpraş, patlama ile ilgili bir duyuru yayımladı.

Tüpraş'tan yapılan açıklamada, "Bugün saat 09.25'de İzmir Rafinerisi ürün tankında bakım çalışmaları sırasında patlama meydana gelmştir. Rafineri teknik ekiplerinde olaya müdahale edilmiş olup, gelişmelere ilişkin sonraki açıklamamızda kamuoyuna bilgi verilecektir" denildi.