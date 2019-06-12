Turan: Askerlikle ilgili kanun teklifinin geri çekilmesi söz konusu değil
AK Parti Grup Başkanvekili Turan, askerlik sisteminde değişiklik öngören kanun teklifinin geri çekileceğine dair iddiaların asılsız olduğunu belirterek, "Değişiklikler, revizeler olabilir ama kanun teklifinin çekilmesi söz konusu değildir." dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, askerlik sisteminde değişiklik öngören kanun teklifinin geri çekileceğine dair iddiaların asılsız olduğunu belirterek, "AK Parti Grubu olarak teklifimizin arkasındayız. Genel Kurulun takdiri her zaman baş tacıdır. Değişiklikler, revizeler olabilir ama kanun teklifinin çekilmesi söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA