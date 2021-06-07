Turan: Hata varsa, bireysel olarak, bunun gereğini AK Parti yapmak durumundadır

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bu hafta Genel Kurulda İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerinin yapılacağını anımsattı.

Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorununa çözüm üretilmesi, oluşan kirliliğin önlenmesine yönelik "Marmara Denizi’ndeki Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu" kurulmasına dair hazırlanan önergenin görüşülmesinin planlandığını belirten Turan, "Araştırma Komisyonumuzun, tüm partilerimizle değerlendirip, yarın Meclis'e verilmesini, perşembe günü de görüşmenin yapılmasını hedefliyoruz." bilgisini paylaştı.

Tüm partilerin konuya ilişkin kanaatlerini almak istediklerini dile getiren Turan, "Bu sorunu araştırmak, sebeplerini bulmak, çözüm önerilerini değerlendirmek hepimizin görevi. Mavi Vatan diye adlandırdığımız denizlerimizin korunmasında tüm partilerin ortak hareket etmesinde büyük fayda olduğu kanaatindeyim." diye konuştu.

Hem yürütmenin bu konuda adımlar atacağını hem de yasamanın ilgili çalışmalarını yaparak yürütmeye yardımcı olacağını vurgulayan Turan, "Tüm partilerimiz önergelerini yarın verirlerse, perşembe günü itibarıyla görüşmelerimizi yapmayı ve komisyonumuzu kurmayı teklif ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Meclisin aritmetiği, komisyon sayısının yeni komisyon kurmaya imkan verdiği için bu araştırma komisyonunun kurulabileceğinin altını çizen Turan, "Bir tweet atarak, 'Biz önerge verdik onlar reddetti' demenin hiçbir siyasi karşılığı olmadığı kanaatindeyim." yorumunu yaptı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in "organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in iddialarına ilişkin Mecliste bir araştırma komisyonu kurulması" önerisinin sorulması üzerine Turan, "Meclis, kendi gündemine hakim olan, ne yaptığını bilen, milletin beklentilerini yasal zemin içerisinde değerlendiren çok önemli bir kurum. Biz, Meclisimizi, mafya liderlerinin, Twitter köşelerinin, kahvehane ağzının gündemiyle değerlendirmeyiz. Toplumun tüm dertleri bizim derdimiz, tüm merakları bizim merakımız. Yanlış yapan, hatalı davranan, hele ki bizim partimizde varsa, bunu ayıklamak, temizlemek bizim görevimiz. AK Partinin hatası varsa, bireysel olarak, bunun gereğini AK Parti yapmak durumundadır, yaparız. Ama Meclisimizi, devletimizin kurumlarını sadece bir adamın konuşmalarından yola çıkarak belirlemenin doğru olmadığı kanaatindeyim. Muhalefet, mafya babası iddiasındaki kişinin argümanlarını alıp taşımak değildir. Muhalefet, dedikodunun, iftiranın, hakaretin karşılık bulacağı bir yer değildir." yanıtını verdi.

Savcıların konuya ilişkin gereğini yaptığını söyleyen Turan, "Biz, Meclisimizi planlanmış, kurgulanmış yapıların sözcüsü haline getirmeyeceğiz." dedi.

Bir yanlışın kapatılmasını isteyen insanlar olmadıklarını vurgulayan Turan, Meclis'i, yanlış politikalara alet etmeyeceklerini söyledi.

Bir kişinin ne söylediği kadar nerede söylediğinin de önemli olduğunun altını çizen Turan, "İlgili kişi nerede konuşuyor? Türkiye düşmanlığıyla bilinen bir ülkenin içerisinde bir otelde konuşuyor. Otel değiştiriyor, güvenlik gerekçesiyle. Değiştirdiği tüm oteller aynı patronun otelleri. Onun için diyorum; Ne söylediğinden öte nerede söylediği kıymetlidir. Biz, bu oyunlara gelmeyeceğiz. Hatalarımız varsa temizleriz, gereğini yaparız. Kaldı ki mafya ile AK Parti en son bir araya gelecek iki kavramdır." değerlendirmesinde bulundu.

Turan, Türkiye'nin bu polemiklere rağmen, sorunları aşarak büyümeye devam edeceğini dile getirdi.

"Ayda 10 bin dolar gönderilen siyasetçi" iddiasının sorulması üzerine Turan, "Hukukun gereği neyse onu yapmak durumundayız. 10 bin dolar veya başka bir şey, kimin elinde ne bilgi, belge varsa bunu savcıya vermesi gerekir. Hiçbirimizin zan altında kalmasını hak etmediğimiz kanaatindeyim. Kaldı ki o iddia ortaya konduğunda 'AK Parti' denmedi, bir siyasi parti, belki başka bir parti. Kaldı ki vekil denmedi, siyasetçi dendi. Belki siyasetçi ama vekil değil. Ama ne olursa olsun, benzer ithamlar, Meclisi yoran bir gündemdir. Kimin elinde bilgi, belge varsa mutlaka savcılarla paylaşması gerekir." dedi.