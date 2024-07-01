Türbülans yüzünden acil iniş yapan uçakta 30 kişi yaralandı

İspanyol havayolu şirketi Air Europa’ya ait Boeing 787-9 Dreamliner tipi uçak, Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Natal Havaalanı’na yönlendirildi.

UX045 sefer sayılı uçuşta yaralanan yolcular tedaviye alındı.Bir Air Europa sözcüsü, Atlantik üzerinde Brezilya kıyılarına ulaşmadan hemen önce, içinde 325 yolcunun bulunduğu uçağın türbülansa girdiğini söyledi.



Normal bir şekilde inen uçağı ambulanslar karşıladı.Havaalanı yetkilileri, bazı yolcuların tıbbi yardıma ihtiyaç duyduğunu ve en yakın hastaneye götürüldüklerini belirtti.

Yerel bir sağlık ekibi Brezilya medyasına en az 30 yolcuya müdahale ettiklerini ve 10 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Ekip, yaralananların türbülans sırasında başlarını çarptığını, kafatasında çatlaklar ve yüzlerinde kesik dahil olmak üzere çeşitli yaralanmalar yaşadıklarını ekledi.

Singapur Havayolları’na ait 211 yolcu ve 18 mürettebatın olduğu Boeing 777-300 tipi uçak, Mayıs ayında şiddetli bir türbülansa girmişti.

Londra-Singapur seferi sırasında gerçekleşen türbülans yüzünden uçaktaki bir yolcu hayatını kaybetmiş, onlarca yolcu yaralanmıştı.

Şiddetli türbülans nadir gerçekleşiyor; ancak son çalışmalar iklim değişikliğinin riski artırabileceğini gösterdi.