Türkiye'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatının üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen ölümüne ilişkin konular merak ediliyor.

Ölüm yıl dönümü yaklaştıkça da ölüm şekli, nedeni merakla araştırılıyor. Peki, ülke tarihine damga vuran Türkiye'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölüm yıl dönümü ne zaman? Turgut Özal neden vefat etti? Ölümüne ilişkin şüpheler neler? İşte Turgut Özal'ın ölümü ve hakkında tüm merak edilenler...

Turgut Özal'ın ölüm yıl dönümü ne zaman? Turgut Özal neden öldü?

Turgut Özal, 32 yıl önce bugün 17 Nisan 1993 tarihinde aramızdan ayrıldı.

17 Nisan 1993 tarihinde 5 ülkeyi kapsayan 12 günlük Türkistan gezisinden sonra rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Özal'ın kaybı sonrası ülkede 3 günlük genel yas ilan edildi.

Özal ölmeden önce “Öldükten sonra beni İstanbul’a defnedin, kıyamete kadar Fatih Sultan Mehmed’in manevi ruhaniyeti altında bulunmak istiyorum” şeklindeki vasiyette bulundu. Vasiyetine uyularak, İstanbul Vatan Caddesi üzerinde kendisi için hazırlanan anıt mezara defnedildi.

Ölümüne ilişkin iddialar

Özal'ın ölümü yıllarca tartışıldı. Bir suikase kurban gitmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruldu.

Eşi Semra Özal, Turgut Özal'ın limonatasına katılan arsenikle zehirlendiği iddiasını gündeme getirdi. Semra Özal ayrıca, delil olarak da saç örneğini ABD'de tahlil ettirdiğini kaydetti.

2 Ekim 2012 tarihinde ölümünde 19 yıl sonra iddialar üzerine mezarı açıldı. Adli Tıp Kurumu, otopsi işlemi yaptı. Otopsi sonucunda Özal'ın vücudunda zehir bulunduğunu ancak, ölüm nedeninin zehirden mi yoksa başka bir sebepten mi olduğunu tespit edemekleri belirtildi.

Özal'ın ölümünün üzerinden 32 yıl geçmesine rağmen, ölümüne ilişkin iddialar güncelliğini koruyor.

Turgut Özal'ın hayatı

Turgut Özal, 13 Ekim 1927 tarihinde Malatya'da doğdu.

Özal, ilk eğitimini Bilecik'in Söğüt ilçesinde tamamladı. Ortaokulu ise Mardin'de bitirdi. Konya Lisesi ve Kayseri Lisesi'nde eğitimine devam etti.

İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Daha sonra Amerika'da Texas Tech Üniversitesi'ne ekonomi alanında eğitim aldı.

Turgut Özal, 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından askere alındı. Terhis olduktan sonra da Devlet Planlama Teşkilatı’nda (DPT) çalışmaya başladı.

1965 Türkiye genel seçimlerinde de Süleyman Demirel’in danışmanı olarak görev aldı

1971-1973 yıllarında da Dünya Bankası Sanayi Dairesi’nde danışmanlık yaptı.

1977 Türkiye genel seçimlerinde Milli Selamet Partisi’nden İzmir milletvekili aday olsa da seçilemedi. Daha sonra 43. Hükümet döneminde Başbakanlık Müsteşarlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı müsteşar vekilliği görevlerinde bulundu.

12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra ekonomiden sorumlu başbakan yardımcılığı görevine getirilen Özal, 14 Temmuz 1982 tarihinde istifa etti.

Turgut Özal'a suikast girişimi

Turgut Özal, 20 Mayıs 1983 tarihinde ise Anavatan Partisi’ni kurdu. 1983 Türkiye genel seçimlerinde 400 kişiden oluşan parlamentoda 211 milletvekiliyle tek başına iktidar oldu.

Özal, Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni başbakanıydı. 1987 yılında yapılan genel seçimlerde de yeniden çoğunluk sağlandı.

İktidarda bulunduğu 1983-1991 döneminde Türkiye ekonomisinin ortalama yıllık yüzde 5,2 oranında büyüdüğü tahmin ediliyor.

Turgut Özal, 18 Haziran 1988 günü suikasta uğradı.

Ankara Atatürk Spor Salonu’nda Kartal Demirağ isimli saldırgan tarafından uğradığı suikast sonucu elinden yaralandı.

Serbest piyasa düzenini esas aldı

Özal, ekonomide serbest piyasa düzenini esas alan programları uygulamaya koydu.

Turgut Özal, 1989 yılında da Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday oldu ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 8. cumhurbaşkanı oldu.

Özal, Özal ile 31 Mayıs 1954 tarihinde evlendi. Bu evlilikten Zeynep, Efe ve Ahmet adlı üç çocukları oldu.