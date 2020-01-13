Turhan: Kanal İstanbul'dan geçecek gemilerden alacağımız para yıllık 1 milyar dolar civarında

13 Ocak 2020

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Turhan,"İstanbul Boğazı'ndan geçen deniz aracı sayısında 15 yılda yüzde 25'lik azalma, bunların taşıdığı yük miktarında yüzde 53'lük artış var." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, "Kanal İstanbul Projesi'nde amacımız, ülkemizde deniz trafiğinin güvenli ve emniyetli sağlanması, insanların, değerlerin korunmasıdır." ifadelerini kullandı.

"Amacımız İstanbul Boğazı'nı kullananlara yeni bir su yolu oluşturmak"

"Amacımız İstanbul Boğazı'nı kullananlara yeni bir su yolu oluşturmak. Kanalın kapasitesi Boğaz'ın 2,5 katının üstünde 3 katına yakın olacak." diyen Turhan, şöyle devam etti:

"Otoyol standardındaki Kanal İstanbul'dan güvenli şekilde günde 185 gemi geçirebileceğiz. Şu anda Boğaz'dan 118-125 gemi geçirebiliyoruz."

"Yıllık 5 milyar dolar gelirimiz olacak"

hesaplara göre Kanal İstanbul'dan geçecek gemilerden alınacak paranın, asgari yıllık net 1 milyar dolar civarında olduğunu belirten Turhan, "68 bin kapasiteli kanaldan 50 bin gemi geçtiğinde yıllık 5 milyar dolar gelirimiz olacak, bu rakamlara gelecekte ulaşacağız." diye konuştu.

"Gemiler İstanbul Boğazı'ndan bedavaya geçmek varken neden para vererek Kanal İstanbul’dan geçsin?"

Kaynak: AA