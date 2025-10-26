Doğu Anadolu’nun eşsiz manzaralarını keşfetmek isteyen yolcular, Turistik Doğu Ekspresi için geri sayıma geçti. Yolculuk palanı yapmak isteyenler konuyu araştırmak istiyor ve "Turistik Doğu Ekspresi ne zaman başlıyor, bilet fiyatları ne kadar" diye soruyor.

Turistik Doğu Ekspresi ne zaman başlıyor?

Turistik Doğu Ekspresi 2025-2026 kış sezonu seferleri 22 Aralık 2025'te başlayacak ve 1 Mart 2026'ya kadar devam edecek. Tren, bu dönemde toplam 60 sefer yapacak.

Bireysel yolculara ayrılan vagonlar için bilet satışları 27 Ekim Pazartesi günü başlayacak.

Turistik Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar?

Pulman (Koltuk) Kişi Başı: 720 TL

Örtülü Kuşetli Kişi Başı: 1.200 TL

Turistik Doğu Ekspresi (2 Kişilik Yataklı Vagon Toplam Ücret): 14.000