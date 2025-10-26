Turistik Doğu Ekspresi'nin biletleri satışa çıkıyor!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin yeni sezon seferlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, 2019 yılından bu yana binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan trenin, Türkiye'nin doğal güzelliklerini, tarihi dokusunu ve kültürel zenginliklerini "raylar üzerinde tanıtmaya devam edeceğini" belirtti.

Bakan Uraloğlu, "Turistik Doğu Ekspresi'nin 2025-2026 kış sezonu seferleri 22 Aralık'ta başlayacak, 1 Mart 2026 tarihine kadar devam edecek" ifadelerini kullandı.

Sefer takvimi ve güzergâh detayları

Uraloğlu, yeni sezonda trenin Ankara-Kars hattında 22 Aralık 2025 - 27 Şubat 2026 tarihleri arasında pazartesi, çarşamba ve cuma, Kars-Ankara yönünde ise 1 Mart 2026'ya kadar çarşamba, cuma ve pazar günleri olmak üzere toplam 60 sefer gerçekleştireceğini bildirdi.

Trenin yolculuk süresinin duraklarla birlikte 32 saat süreceğini belirten Bakan, "Ankara-Kars yönünde Erzincan'da 2 saat 30 dakika, Erzurum'da 4 saat; dönüşte ise İliç'te 3 saat, Divriği'de 2 saat 30 dakika ve Sivas'ta 3 saatlik duruş yapılacak. Bin 360 kilometrelik rotada yolculara karla kaplı dağlar, vadiler ve tarihi yapılar kartpostal tadında manzaralar sunacak" dedi.

Tren kapasitesi ve konaklama

Turistik Doğu Ekspresi'nin her biri 10 kompartımanlı 8 yataklı vagon ve bir yemek vagonundan oluştuğunu belirten Uraloğlu, trenin 160 yolcu kapasitesine sahip olduğunu söyledi. Yataklı kompartımanlarda 2 kişi konaklayabiliyor.

Bilet satışları ne zaman başlıyor?

Bakan Uraloğlu, bilet satışlarının 27 Ekim Pazartesi günü başlayacağını duyurarak, "Bireysel yolculara ayrılan vagonlar için bilet satışları TCDD Taşımacılık satış kanallarından yapılacak. Tur paketleri ise yetkili acenteler aracılığıyla temin edilebilecek" ifadelerini kullandı.

Turistik Doğu Ekspresi'nin büyük ilgi gördüğünü hatırlatan Uraloğlu, "Trenimiz, 2019'dan bu yana 81 bin 26 yolcuyu misafir ederek Türkiye'nin en özel turizm markalarından biri haline gelmiştir" dedi.