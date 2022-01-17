Turistik otobüs firmasından İBB'ye suç duyurusu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sözleşmesi biten firmayı tahliye etmek için harekete geçti. Zabıta ekipleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıtaları arasında Sultanahmet Meydanı'nda arbede yaşandı. Sözleşmelerinin devam ettiğini öne süren firma yatkilileri İBB hakkında suç duyurunda bulundu.

Konu ile ilgili açıklama yapan firmanın avukatı Abide Birsen, “Bizim elimizde İETT’nin pandemi sonuna kadar çalışmadığımız sürenin de bu süreye ekleneceğini erişkin dolayısıyla sözleşmemizin devam ettiğine ilişkin yazılarımız var. Bunların hepsini, tamamını görmezden gelip tahliyeyi zabıta eli ile yapmaya çalıştılar. Devam eden davalar var biz de gittik suç duyurusunda bulunduk” diye konuştu. (İHA)