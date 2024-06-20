Turistik Tatvan Treni yola çıkıyor: Tarih verildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı’nın ertesinde hizmete verilecek olan Turistik Tatvan Treni’nin Ankara’dan 24 Haziran saat 14.30’da 140 yolcusuyla, Tatvan’dan ise 26 Haziran saat 19.00’da hareket edeceğini duyurdu.

1262 kilometrelik mesafeyi 28 saatte tamamlayacak

Turistik Tatvan Treni’nin parkurunu 28 saatte tamamlayacağını aktaran Uraloğlu, “Uzunca bir dönem sadece seyahat ihtiyaçlarını karşılayan konvansiyonel trenlerimiz artık ülke turizmine de hizmet veriyor. Turistik Doğu Ekspresi ve Turistik Diyarbakır Ekspresi’nden sonra Turistik Tatvan Treni’ni de 24 Haziran’da uğurlayacağız” şeklinde konuştu.

Bakan Uraloğlu, Turistik Tatvan Treni’nin, nostalji ve konforu eşsiz bir manzarayla buluşturduğunu söyleyerek, “Trenimiz ev konforunda seyahat imkanına sahip yataklı vagonlardan oluşuyor. Yataklı vagonlarımızın bir odasında 2 kişi seyahat edebiliyor, her odada buzdolabı ve lavabo bulunuyor. Ayrıca yolcularımız Anadolu manzarası eşliğinde yemekli vagonlarda sunulan lezzetleri tadabilecek” dedi.

Turistik Tatvan Treni’nin Ankara-Tatvan seferinde 3 saat Elazığ’da turizm amaçlı duracağını söyleyerek, “Bu molada yolcular Elazığ’ın kültürel ve tarihi dokusunu keşfetme olanağına sahip olacak. Dönüş yolculuğuna Tatvan’dan çıkacak tren bu kez Sivas’ta 3 saat durarak yolculara Sivas’ta vakit geçirme imkanı tanıyacak” diye konuştu.