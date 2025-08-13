Turizm Bakanı Ersoy: AK Parti, 24 yıldır Türkiye Yüzyılı hedeflerine kararlılıkla yürüyor
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir açıklama yaptı. Bakan Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, AK Parti'nin 24 yıl boyunca milletin gücüyle eser ve hizmet siyasetini sürdürdüğünü belirtti.
Ersoy sosyal paylaşım sitesi X'te yaptığı açıklamada partisinin Türkiye Yüzyılı hedeflerine kararlılıkla ilerlediğini vurgulayarak, "Ortak değerlerimiz ve yeni vizyonumuzla AK Parti, Türkiye Yüzyılı'na doğru emin adımlarla yürümektedir" dedi.
Açıklamasında, AK Parti'nin kuruluşundan bu yana katettiği yolu takdirle değerlendiren Bakan Ersoy, "Partimizin 24. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, bu yolda emek veren tüm dava arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan liderliğinde, 24 yıldır milletimizin gücüyle eser ve hizmet siyasetini sürdüren AK Parti; ortak değerlerimiz ve yeni vizyonuyla Türkiye Yüzyılı hedeflerine kararlılıkla yürüyor.— Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) August 13, 2025
Partimizin 24. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, bu yolda emek veren… pic.twitter.com/oBBWlLTLo7