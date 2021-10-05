Turizm bölgelerinde 'Sahil Rüzgarı-2' operasyonu: 143 gözaltı

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı"nda yaptığı açıklamada "Eylül ayında 5 sözde üst düzey teröristin de aralarında bulunduğu 95 terörist etkisiz hale getirilmiştir." dedi.

Çataklı, suç örgütleriyle mücadele kapsamında, turizm bölgelerindeki 9 ilde 183 şüpheliye yönelik Sahil Rüzgarı-2 Operasyonu'nun başlatıldığını bildirdi.

143 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da operasyona ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Yetkili il Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda ve KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, Antalya, Aydın, Adana, Bursa, Çanakkale, İzmir, Kocaeli, Mersin ve Muğla olmak üzere 9 ilimizde, 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Yağma, Tefecilik, Tehdit ve Silah Kaçakçılığına Muhalefet' suçlarını işleyerek, kamu güvenliği ve barışına tehdit oluşturdukları tespit edilen toplam 183 şüpheli şahsa yönelik, 5 Ekim 2021'de 'Sahil Rüzgarı-2' kod adlı eş zamanlı planlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Kamu güvenliği ve barışını korumak en büyük önceliklerimizden olup suç ve suçluyla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir."

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, operasyonlarda 143 şüphelinin gözaltına alındığı, firarilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda, 28 tabanca, 12 tüfek, 1875 fişek, bir pala, çok sayıda silah parçası, 30 adet sentetik hap, bir miktar metamfetamin ve çok sayıda çek ve senet ele geçirildi.