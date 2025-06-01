Turizm cenneti Çeşme'de su seviyesi yüzde 13'e düştü! Yeni kısıtlamalar devrede

İzmir'in gözde turizm merkezlerinden Çeşme'de su sıkıntısı ciddi boyutlara ulaştı. Kutlu Aktaş Barajı'ndaki doluluk oranının yüzde 13'e kadar düşmesi üzerine, Çeşme Belediyesi su kullanımına ilişkin kapsamlı kısıtlamalar getirdi.

Belediye Meclisi'nin 5 Mayıs 2025 tarihli kararı doğrultusunda alınan yeni tedbirler, hem konutları hem de iş yerlerini kapsıyor. 'Önemli Bilgilendirme' başlığıyla yapılan duyuruda, suyun sürdürülebilir kullanımı için tüm vatandaşlardan hassasiyet göstermeleri istendi.

Hem konutları hem de işyerlerini kapsıyor

5 Mayıs 2025 tarihli Belediye Meclisi kararıyla yürürlüğe giren düzenlemeler hem konutları hem de işyerlerini kapsıyor. Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşlardan su kullanımında azami hassasiyet göstermeleri istenirken, alınan önlemlerin detayları da paylaşıldı.

Yeni uygulamaya göre, işyeri ve konutların önlerinin suyla yıkanması artık yasak. Aynı şekilde, araç yıkama hizmeti vermeyen konut ve iş yerlerinde motorlu taşıtların yıkanmasına da izin verilmiyor. Balkon, bahçe ya da kapı önlerinde halı, kilim, paspas gibi eşyaların yıkanması da yasaklanan uygulamalar arasında yer alıyor.

Bahçe sulama saatlerine sınırlama

Bahçe sulama saatlerine de sınırlama getirildi. Buna göre; 1 Mayıs - 30 Eylül tarihleri arasında sabah 08.00 ile akşam 18.00 saatleri, 1 Ekim - 30 Nisan arasında ise sabah 10.00 ile akşam 16.00 saatleri arasında sulama yapılması yasak olacak. Belirtilen saatlerin dışında sulamaya izin veriliyor.

Belediye, alınan tedbirlerin su kaynaklarının sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığını vurgularken, tüm vatandaşları bu kurallara uymaya davet etti.