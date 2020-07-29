Turizmci yabancı turist için ‘bekle gör’ modunda

29 Temmuz 2020

SELENAY YAĞCI

Turizmde son 10 gündür yaşanan gelişmelerle umutlar yükseldi. Ukraynalı ve İngiliz turistler gelmeye başladı, Rusya’dan da beklenen müjde geldi, Polonya da uçuşları açıyor. Turizm sektörü tüm bu gelişmelere sevinse de temkinli yaklaşıyor. İspanya’nın sınırlarını turistlere açmasıyla yaşananları örnek gösteren turizmciler, ‘bundan sonraki süreçte hem turist gönderen ülkelerin hem de Türkiye’nin vaka sayısının artmamasının kritik olacağına’ işaret ediyor. Rusya’daki tur operatörleri Rus turist sayısının geçen yılı yakalayacağını belirtirken, Rus medyası da uçuş açıldığında 4 milyon Rus’un Türkiye’yi tercih edeceğini yazdı. Ancak açılmayan oteller, tahmine göre değil rezervasyona göre hareket edecek.

Talep artarsa oteller açılabilir

Türkiye otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin ise şunları söyledi: “Otelcilerin açıklanan tahmini turist rakamlarına değil gerçek talebe odaklandığını belirterek, “Şu anda ‘bekle-gör’ durumunda oluşan talep dikkate alınarak otellerin açılıp açılmayacağına karar verilecek. Bilindiği üzere ülkemiz turizmi için ana pazarlar olarak kabul ettiğimiz Rusya ve İngiltere uçuşlarında iki önemli durum oldu. İngiltere uçuşları yaklaşık 10 gün önce başladı, geçen yıla göre sayıca az da olsa kıyı bölgelerine geliyorlar. Rusya uçuşlarının ise 1 Ağustos‘ta İstanbul ve Ankara 10 Ağustos itibari ile ise başta Antalya olmak üzere tatil yörelerimize başlayacağı açıklandı. Bu açıklamaları memnuniyetle karşılıyoruz. Tabii ki havaalanlarımızda ve otellerinizde üst düzeyde COVID-19 ile ilgili gerekli önlemlerin alındığını biliyoruz, misafirlerimize çok dikkat edeceğiz, şayet her şey yolunda giderse uçak seferlerinin artış göstereceğini bekliyoruz. Bu aşamada açıklanan tahmini rakamlar bizce gerçekleri ifade etmiyor zira talep artışı birbirinden bağımsız birçok unsura bağlı. Olumlu gelişmelere göre talep artarsa bazı kapalı otellerin tekrar açılabileceğini biliyoruz.”

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, Türkiye'nin Rus turistler tarafından en çok tercih edilen ilk destinasyon olduğunu hatırlatarak, "Bu karar sadece bizi değil Rus turistleri de çok mutlu etti. Sayı vermeyi doğru bulmuyorum. Önemli olan aldığımız tedbirlerle hem turist gönderen ülkelerde, hem de bizim ülkemizde vaka sayılarının düşmesi. Bu devamlılık için kritik” dedi.

“İngiliz pazarı beklentimizin üstünde gerçekleşebilir”



TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, yurt dışı tarafında 2020’nin yüzde 70 civarında bir kayıp ile kapatılacağını aktararak, “9-10 milyar dolarlık döviz girdisi ve 15-16 milyon turist ile yılı kapatırız gibi gözüküyor” dedi. Avrupa Birliği’nin seyahat ile kısıtlamalarını tekrar gözden geçireceğini anlatan Bağlıkaya, “İngiltere, İspanya’ya yılda yaklaşık 18 milyon turist gönderiyor. İspanya’dan gelen turistlere karantina uygulaması başlattı. İngiliz turistlerin İspanya yerine Akdeniz’deki başka bir ülkeyi tercih ihtimalleri arttı. Bize seyahat yasakları yok, karantina da uygulamıyor. 18 milyon İngiliz turistin ne kadarının seyahat etme motivasyonu varsa, Yunanistan ile Türkiye bölüşecek. Bu yıl İngiliz pazarı beklentimizin üstünde gerçekleşebilir.” Bağlıkaya, bu bayrama kadar otelini açmayanların bundan sonra açacağını düşünmediğini ifade ederek, Rusya ve Orta Avrupa pazarının açılması durumunda otel doluluklarının artacağını, kasım ayının ortasına kadar sezonun sürebileceğini kaydetti.