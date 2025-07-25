Turizmin kalbine dev yatırım: Antalya-Alanya Otoyolu’nun temeli atıldı

Antalya-Alanya Otoyolu’nun temeli düzenlenen törenle atıldı. Temel atma ve kavşak açılış töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, projenin hem ulaşım altyapısını güçlendireceğini hem de turizme çağ atlatacağını vurguladı.

Ersoy: Antalya’dan her yere ulaşmak daha kolay olacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, temel atma töreninde yaptığı konuşmada, projenin Antalya’nın sadece turizm değil, ekonomi ve kültürel potansiyelini de daha görünür kılacağını belirtti.

Bakan Ersoy "Bugün ülkemizin parlak geleceğine yönelik önemli bir imza projesi olan Antalya-Alanya Otoyolu’nun temelini atarken, şehir içindeki trafiği rahatlatacak kavşakları da hizmete almanın mutluluğunu yaşıyoruz" diyen Ersoy, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, 'Türkiye Yüzyılı'na yakışır adımları kararlılıkla atmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Turizm altın çağını yaşayacak”

Antalya’nın 2024 yılında 7,5 milyon turist sayısını aştığını, yalnızca 19 Temmuz’da 102 bin yabancı ziyaretçinin giriş yaptığını vurgulayan Ersoy, “Antalya’nın turizm potansiyelini artırmak için ulaşıma yaptığımız her yatırım stratejik bir adım niteliği taşıyor” dedi.

Yeni otoyol projesinin sadece bir ulaşım yatırımı olmadığını belirten Ersoy, "Yoğun sezonlarda saatleri bulan ulaşım süresi artık dakikalara inecek. Bu hem konfor hem güvenlik hem de sürdürülebilirlik demek. Antalya’nın turizmdeki güçlü performansı bu yatırımlarla yeni bir seviyeye ulaşacak." dedi.

Uraloğlu: 122 kilometrelik medeniyet hattı inşa ediyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise Antalya ve Alanya’nın her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırladığını belirterek, yeni otoyolun bu yoğunluğa çözüm olacağını söyledi.

“Antalya-Alanya Otoyolu, 84 kilometre ana gövde ve 38 kilometre bağlantı yoluyla toplam 122 kilometre olacak. 7 kavşak, 5 tünel, 16 viyadük ve 4 otoyol hizmet tesisinden oluşacak bu dev proje, modern mühendisliğin seçkin bir örneği olacak” diyen Uraloğlu, güzergahın çevreye duyarlı bir anlayışla planlandığını vurguladı.

Seyahat süresi 36 dakikaya inecek, 17,7 milyar lira tasarruf sağlanacak

Yeni otoyolun tamamlanmasıyla birlikte yaz sezonunda 4 saate kadar uzayan Antalya-Alanya yolunun 36 dakikaya düşeceğini belirten Bakan Uraloğlu, “Yılda 16,9 milyar lira zaman, 800 milyon lira akaryakıt tasarrufu sağlayacağız. Ayrıca 47 bin ton karbon emisyonunu önlemiş olacağız.” dedi.

Projenin İzmir, İstanbul ve Avrupa sınırına kadar uzanacak kesintisiz otoyol ağına entegre edileceğini belirten Uraloğlu, “Bu sadece bölge için değil, Türkiye’nin küresel lojistik rolü için de stratejik bir yatırımdır” ifadelerini kullandı.