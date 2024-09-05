Türk-Amerikan toplumundan Netflix dizisi 'Famagusta'ya tepki

Türk-Amerikan Güvenlik Vakfı (TASFO) Başkanı Fatih Özonur, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Netflix'i, Kıbrıs adasında terör örgütü EOKA tarafından katledilen Türkleri yok sayarak, Türk ordusunu işgalci gösteren Famagusta dizisini yayımlama kararından dolayı kınıyoruz" ifadesini kullandı.

Netflix'in daha önce de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü hedef aldığını hatırlatan Özonur, dijital platformun, "Türkiye karşıtı, ırkçı, Yunan ve Ermeni diasporalarını destekleyen" bir tutum içinde olduğunu belirtti. Özonur, "Unutmayın, hadsizlere anında tepki vermeyenler, ileri de karşılarında zorbaları görürler" ifadesiyle, Türk-Amerikan toplumu üyelerini Netflix'in bu tutumunu protesto etmeye çağırdı.

Netflix'e sorumluluklarını hatırlatma mektubu gönderildi

Türk-Amerikan toplumunun ileri gelen isimlerinden İbrahim Kurtuluş, dijital platformun California'daki merkezine bir mektup yazarak dizi hakkındaki endişelerini ifade etti. Kurtuluş, mektubunda, "NASDAQ borsasında listelenen halka açık bir şirket olarak Netflix, özellikle kamuoyunun algısını ve uluslararası ilişkileri etkileyebilecek hassas ve tarihsel konularda, paylaştığı içeriğin doğru ve dengeli olmasını sağlamakla sorumludur" ifadesine yer verdi.

Kurtuluş, mektubunda ayrıca şunları kaydetti: "Famagusta dizisi, geçmişte Kıbrıslı Türklerin yaşadığı acıları tamamen göz ardı ediyor. Çatışma sırasında sevdikleri öldürülen ve toplu mezarlara gömülen birçok ailenin yaşadığı acı ve kayıp, kabul edilmesi gereken trajik bir gerçekliktir. Birleşmiş Milletler, iki taraf arasında iyileşme ve anlayışı teşvik etme umuduyla hayatını kaybedenleri tespit etmek ve uygun şekilde yeniden gömmek için çaba sarf etti."

Dizinin duyurusu 26 Ağustos'ta yapıldı

Famagusta'nın yönetmeni Andreas Georgiou'nun, dizinin 20 Eylül'de Netflix'te yayımlanacağı haberini 26 Ağustos'ta duyurmuş olması da ayrıca tepki topladı. Sosyal medya kullanıcıları, Georgiou'nun bu tarihi, Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi ve Yunan ordusunun Ege Denizi'ne kadar kaçmasıyla son bulacak olan Büyük Taarruz'un başladığı güne denk gelmesi nedeniyle seçtiği yorumlarında bulundu.