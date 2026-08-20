Türk askeri heyeti var mıydı? MSB'den İsrail'in Suriye'deki hava üssü saldırısına ilişkin açıklama

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhur Hava Üssü'ne gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Bakanlık, saldırı sırasında bölgede Türk askeri heyetinin bulunduğuna yönelik iddialara açıklık getirdi.

MSB: Üste Türk askeri heyeti bulunmuyordu

MSB tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Ebu Zuhur Hava Üssü'ne gerçekleştirdiği saldırı öncesinde veya saldırı sırasında üste herhangi bir Türk askeri heyetinin bulunmadığı belirtildi.

İsrail'e "saldırılara son ver" çağrısı

Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında İsrail'e yönelik çağrı da yapıldı. Hem Suriye'nin hem de bölgenin huzur ve istikrarına vurgu yapan Bakanlık, İsrail'in bu tür saldırılara son vermesi ve uluslararası hukukun gereklerini yerine getirmesi gerektiğini bildirdi.