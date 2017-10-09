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Türk askeri sınırı geçti

Türk askerleri, İdlib'e icra edilecek harekat kapsamında keşif faaliyetlerinde bulunmak üzere sınırı geçti.

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 8 Ekim itibariyle Türk askerinin İdlib'e icra edilecek harekat kapsamında keşif faaliyetlerine başladığını duyurdu.

TSK'dan yapılan açıklamada, "Garantör ülkelerin silahlı kuvvetlerine mensup birliklerden oluşan Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü'nde yer alan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, İdlib Bölgesinde icra edeceği harekât kapsamında, gözlem noktaları tesis etmek üzere 08 Ekim 2017 tarihinden itibaren keşif faaliyetlerine başlamıştır." ifadelerine yer verildi.

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