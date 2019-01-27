ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
7 °C
  • Haberler
  • Gündem
  • "Türk askeriyle yerel halkın arası bozulmaya çalışılıyor"

"Türk askeriyle yerel halkın arası bozulmaya çalışılıyor"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Türk askeriyle Kuzey Irak halkının arasının bozulmaya çalışıldığını söyledi.

Türk askeriyle yerel halkın arası bozulmaya çalışılıyor
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Kuzey Irak'ta Duhok'un Şeladize ilçesinde TSK'ya ait üs bölgesine düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, saldırganların sivillerin arasına gizlenerek Türk askeriyle yerel halkın arasını bozmaya çalıştığını söyledi.

Altun ayrıca, "PKK'lı teröristlerin sosyal medya ve diğer mecralarda bugün yaşanan saldırı hakkında dezenformasyon faaliyeti yürüttüğünü tespit ettik" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı, söz konusu saldırıda kısmi araç ve malzeme hasarı meydana geldiğini bildirmişti.

IKBY: Türk üssüne saldıranlar cezalandırılacakIKBY: Türk üssüne saldıranlar cezalandırılacak

"Uçaklarımız kalktı, hepsi dağılma durumunda kaldı"

Kaynak: AA

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.