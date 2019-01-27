"Türk askeriyle yerel halkın arası bozulmaya çalışılıyor"
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Türk askeriyle Kuzey Irak halkının arasının bozulmaya çalışıldığını söyledi.
Kuzey Irak'ta Duhok'un Şeladize ilçesinde TSK'ya ait üs bölgesine düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, saldırganların sivillerin arasına gizlenerek Türk askeriyle yerel halkın arasını bozmaya çalıştığını söyledi.
Altun ayrıca, "PKK'lı teröristlerin sosyal medya ve diğer mecralarda bugün yaşanan saldırı hakkında dezenformasyon faaliyeti yürüttüğünü tespit ettik" dedi.
Milli Savunma Bakanlığı, söz konusu saldırıda kısmi araç ve malzeme hasarı meydana geldiğini bildirmişti.
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Kaynak: AA