Türk basını Osman ağabeyini kaybetti

22 Ekim Pazar gününden bu yana Koç Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi gören Osman Saffet Arolat, 81 yaşında hayata veda ederken Türk basınında pek çok ekonomi gazetecisinin hayatında iz bıraktı. DÜNYA Gazetesi’nde kurucumuz merhum Nezih Demirkent'in 2001'deki vefatının ardından DÜNYA Gazetesi Yazı İşleri kadrosu ile Anadolu iş dünyasının sesi olmak için çaba gösterdi. Anadolu iş dünyasının sesini İstanbul’a ve Ankara’ya ulaştırırken, Anadolu Sohbetleri dizileri ile Türkiye’nin kurumlarının Anadolu ile yakın bağ kurmasının da önünü açtı.

Türk bankacılık sektörü ile reel sektör arasında sohbetlerin, iş birliklerinin ve diyaloğun Nezih Demirkent’ten sonra bayrak taşıyıcılığını yaparak mimarı olan Arolat, DÜNYA Gazetesi’nin 38’inci kuruluş yıldönümünde de bunu şu sözlerle anlattı: “DÜNYA’da çalışmaya başlamama kadar, Ankara ve İstanbul ağırlıklı bir gazeteciliğim ve iş dünyası bilgim vardı. Nezih Bey’in ilkelerine ve yayıncılığına bağlı olarak o günden bu yana Anadolu iş insanını ve iş dünyasını tanıdım. 200’e yakın iş insanıyla sıcak ilişki içerisinde dostluğum gelişti.” Köşe yazılarını gazete manşetleri üzerine kuran ve bu yazılara mutlaka işin uzmanından da görüş alarak değerlendiren Osman Saffet Arolat, gittiği toplantılarda da, Anadolu sohbetlerinde de mutlaka sorunların yanı sıra çözüm önerilerini de dinlemek isterdi. Her sanayi kuruluşunu başlangıç hikâyesiyle öğrenerek dinlerdi. Bunu da Nezih Demirkent ile Anadolu’da yaptıkları yolculuklar sırasında öğrendiğini anlatırdı. Hatta 12 Şubat 2019 tarihinde DÜNYA’da yayınlanan bir yazısında şu ifadeleri kullanmıştı: “Bize, Anadolu aşkını aşılarken, Anadolu sanayicisinin sesi olmayı, onların sorunlarını, başarılarını, çalışmalarını en iyi şekilde öğrenip, en doğru şekilde yansıtmayı öğreti olarak sundu. Bizler O’nun öğretisine uyarak Anadolu sanayicisinin sesi olmayı, kurucusu olduğu DÜNYA Gazetesi’nde yansıtmayı ilke edindik.” Anılarını kitaplaştıran, çok kitap okuyan ve “Eli kalem tutanlar kentlerinin tarihlerini yazmalı” diyen Arolat için bugün önce saat 11:00’de Gazeteciler Cemiyeti’nde anma töreni düzenlenecek.

Cenaze namazı aynı gün Zincirlikuyu Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak. Merhumun cenazesi 2 Kasım Perşembe günü öğle namazına müteakip Çanakkale Assos Behramkale Mezarlığı’na defnedilecek.

Arolat kimdir?

1942 yılında Ankara’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini de burada tamamladı. Gazeteciliğe lise yıllarında başladı. O dönemde gençlik hareketlerinin içinde yer aldı. Eylemlere katıldı; broşürler ve afişler hazırladı, sendika gazeteleri çıkardı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü’nden mezun oldu.

1962 yılında amatör olarak Ankara’da Öncü gazetesinde gazeteciliğe adım attı. Bir dönem

Ant Dergisi ile Yeni Ortam Gazetesi’nin yazı işleri müdürlüğünü üstlendi. Vatan Gazetesi’nde yazdı. Ayrıntılı Haber Gazetesi’nde haber koordinatörlüğü, Türk Haberler Ajansı’nda haber müdürlüğü yaptı. Uzun yıllar ajans haberciliği, yabancı radyo muhabirliği ve televizyonculuk yaptı. Yazıları nedeniyle yargılanarak tutuklandı. 1994 yılında Nezih Demirkent’in davetiyle DÜNYA Gazetesi’nin Genel Yayın Yönetmeni oldu. 2007 yılında ise gazetenin başyazarlık görevini üstlend

i. 2013 yılında TGC Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü’ne değer görüldü. Sürekli Basın Kartı taşıyordu. Evli ve Ali Arolat’ın babasıydı. Anılarını, Babıâli Anılarım ile Bir Gençlik Liderinin Anıları kitap dizisinde toplayan Osman Saffet Arolat, son nefesine kadar gazetecilik yaptı.

Biz de kendisiyle birlikte çalışmış bir ekip olarak Osman ağabeyimize Allah'tan rahmet diliyoruz.