Türk basınının acı günü: Gazeteci Birgül Taşdemir yaşamını yitirdi
Ramazan Bayramı’nda beyin kanaması geçiren ve tedavisine yoğun bakımda devam edilen gazeteci Birgül Taşdemir, 51 yaşında hayatını kaybetti. Meslek hayatı boyunca Dünya Gazetesi’nin yanı sırası Akşam, Hürriyet ve Tercüman gibi yayınlarda görev yapan Taşdemir, hayvan haberlerinin yer aldığı Ajanimo sitesinin de kurucusuydu.
Ağrı doğumlu Birgül Taşdemir, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin ardından gazeteciliğe adım attı.
Akşam, Dünya, Hürriyet ve Tercümen gibi medya kuruluşlarında muhabir ve editör olarak görev aldı.
Gazeteciliğin yanı sıra sokak hayvanlarına duyduğu sevgiyle de tanınan Taşdemir, hayvan haberlerine yer veren Ajanimo sitesinin de kurucusuydu.
Beyin kanaması geçirmişti
51 yaşındaki Taşdemir, Ramazan Bayramı'nın ikinci günü evinde rahatsızlanmıştı.
112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Taşdemir’in yüksek tansiyona bağlı olarak beyin kanaması geçirdiği tespit edilmişti.
Tedavisine Fatih Sultan Mehmet Hastanesi’nin yoğun bakım servisinde devam edilen Taşdemir, dün yaşamını yitirdi.
Birgül Taşdemir bugün ikindi mamazının ardından Kartal Hürriyet Mahallesi Merkez Camisi’nden son yolculuğuna uğurlanacak.