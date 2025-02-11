Türk basınının duayen ismi Nezih Demirkent'i saygıyla anıyoruz...

Dünya Gazetesi'nin kurucusu, duayen gazeteci Nezih Demirkent, ölümünün 24'üncü yılında bugün gazetenin yöneticileri ve çalışanları tarafından İstanbul'daki Aşiyan Mezarlığı'nda bulunan mezarı başında anıldı.

Anmaya, Nezih Demirkent'in kızı Didem Demirkent, Dünya Genel Yayın Koordinatörü Ece Ceyhun ile Genel Haber Koordinatörü Recep Erçin'in yanı sıra çok sayıda yönetici ve çalışan da katıldı. Nezih Demirkent'in mezarına gazete adına bir de çelenk konuldu.

Dünya Gazetesi'nin imtiyaz sahibi iş insanı Umut Güner, anmaya gönderdiği mesajında "Aramızdan ayrılışının yıl dönümünde gazetemizin kurucusu, merhum Nezih Demirkent’i rahmetle anıyorum. 45. yılında Dünya Gazetesi’ni geleceğin teknolojisi ile haberciliği bir araya getirerek yaşatmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Hepimiz için yol gösterici oldu"

Anma töreninde söz alan Dünya Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Ece Ceyhun: "Türk basın camiasının duayeni, ustamız Nezih Demirkent'i kabri başında anıyoruz. Hepimiz için yol göstericiydi ve mesleğin önde gelen isimlerinden biriydi. Bizim için oluşturduğu yolla, hepimiz için yeni ufukların kapısını açmış bir insandı. Ben kendisiyle çalışma şerefine nail olmuş bir insan olarak ustamı saygıyla anıyorum, nurlar içinde uyusun.... Yarattığı, yaşattığımız Dünya Gazetesi bugün birçok ekonomi gazetesi için bir okuldu ve okul olmaya da devam edeceğimize inanıyoruz. Allah rahmet eylesin."

"Ekonomi medyası Türkiye'de Nezih Demirkent ile başlar"

Dünya Gazetesi Genel Haber Koordinatörü ve Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Recep Erçin ise törende Nezih Demirkent'i şu sözlerle andı:

"Hem Dünya Gazetesi adına hem de Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı olarak, Türkiye'de ekonomi gazeteciliğinin kurucusudur Nezih Demirkent. Türkiye'de ekonomi medyası Nezih Demirkent ile başlar. Dünya Gazetesi'ni alıp bir ekonomi gazetesi haline getirerek bir ilki başaran ve uzun yıllar Türkiye'de ekonomi gazeteciliğinin gelişmesine katkıda bulunan insandır Nezih Demirkent. Bugün ekonomi gazeteciliğinde kimi üstat kabul ediyorsak, o isim Nezih Demirkent'in emekleriyle medyada bir köşe taşı oluşturmuştur... Ekonomi Gazetecileri Derneği'nde de Nezih Demirkent'in önemli bir etkisi vardır. Dernek uzun yıllar Demirkent Vakfı'nın bağışladığı bir binada faaliyet gösterdi. Biz de Dernek olarak, her sene Nezih Demirkent adına basın başarı ödülü veriyoruz. Bugün Nezih Demirkent'in kabri başında hep birlikte olmak büyük önem arz ediyor. Böyle bir değerin unutulmaması, özellikle de iletişim fakültelerinde ekonomi medyasına yönelecek arkadaşların Nezih Demirkent'i tanıması, yaşam öyküsünü, ekonomi gazeteciliğine yaptığı katkıları bilmesi çok önemli. Onun başarılarının yaşatılması bu anlamda da çok değerli. Bugün de hep beraber kendisini anıyoruz. Işıklar içinde olsun."