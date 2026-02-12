Türk basınının duayeni Nezih Demirkent mezarı başında anıldı
DÜNYA Gazetesi’nin kurucusu, duayen gazeteci Nezih Demirkent, ölümünün 25’inci yılında dün gazetenin yöneticileri ve çalışanları tarafından İstanbul’daki Aşiyan Mezarlığı’nda bulunan mezarı başında anıldı.
Anmaya DÜNYA Genel Yayın Koordinatörü Ece Ceyhun ve Genel Haber Koordinatörü Recep Erçin ile birlikte çok sayıda yönetici ve çalışan da katıldı.
Anadolu’nun sesi oldu
Duaların ardından Nezih Demirkent’in mezarına DÜNYA Gazetesi adına bir çelenk bırakıldı. Ekonomi basınının temel taşlarından olan Nezih Demirkent, 25 Eylül 1930’da İstanbul’da dünyaya geldi. Babası Ahmet Nurettin Demirkent’in subay olması nedeniyle daha 1 yaşındayken tanıştığı Anadolu’ya sevdasını ömrü boyunca taşıdı.
Demirkent, Yeni Sabah ve Yeni Gazete’de muhabirlik, yazarlık ve yazı işleri müdürlüğü yaptı. 1970 yılında göreve başladığı Hürriyet gazetesinde genel müdürlük görevini üstlenen Demirkent, daha sonra bu gazeteden ayrılarak 1981 yılında bir ekonomi gazetesine dönüştürdüğü DÜNYA Gazetesi’nin imtiyaz sahibi oldu.
Demirkent, 11 Şubat 2001’deki vefatına dek gazetenin başında kaldı. Mesleki örgütlere büyük önem veren Nezih Demirkent, uzun bir dönem başkan yardımcılığı görevinde hizmet verdikten sonra 1982 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyetinin (TGC) başkanlığına seçildi.Türkiye Gazete Sahipleri Sendikasının başkanlığını yapan Demirkent, Gazeteciler Sosyal Hizmetler ve Emeklilik Vakfını da yönetti.
Demirkent, Türkiye Spor Yazarları Derneğinin de (TSYD) kurucu üyesiydi. En büyük eseri Dünya gazetesi ile Anadolu’nun sesi oldu.