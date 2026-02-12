Türk basınının duayeni Nezih Demirkent mezarı başında anıldı

Anmaya DÜNYA Genel Yayın Koordinatörü Ece Ceyhun ve Ge­nel Haber Koordinatörü Recep Erçin ile birlikte çok sayıda yö­netici ve çalışan da katıldı.

Anadolu’nun sesi oldu

Duaların ardından Nezih De­mirkent’in mezarına DÜNYA Gazetesi adına bir çelenk bıra­kıldı. Ekonomi basınının te­mel taşlarından olan Nezih De­mirkent, 25 Eylül 1930’da İs­tanbul’da dünyaya geldi. Babası Ahmet Nurettin Demirkent’in subay olması nedeniyle daha 1 yaşındayken tanıştığı Anado­lu’ya sevdasını ömrü boyunca taşıdı.

Demirkent, Yeni Sabah ve Yeni Gazete’de muhabirlik, ya­zarlık ve yazı işleri müdürlüğü yaptı. 1970 yılında göreve baş­ladığı Hürriyet gazetesinde ge­nel müdürlük görevini üstlenen Demirkent, daha sonra bu gaze­teden ayrılarak 1981 yılında bir ekonomi gazetesine dönüştür­düğü DÜNYA Gazetesi’nin im­tiyaz sahibi oldu.

Demirkent, 11 Şubat 2001’deki vefatına dek ga­zetenin başında kaldı. Mesleki örgütlere büyük önem veren Ne­zih Demirkent, uzun bir dönem başkan yardımcılığı görevinde hizmet verdikten sonra 1982 yı­lında Türkiye Gazeteciler Ce­miyetinin (TGC) başkanlığına seçildi.Türkiye Gazete Sahip­leri Sendikasının başkanlığını yapan Demirkent, Gazeteciler Sosyal Hizmetler ve Emeklilik Vakfını da yönetti.

Demirkent, Türkiye Spor Ya­zarları Derneğinin de (TSYD) kurucu üyesiydi. En büyük eseri Dünya gazetesi ile Anadolu’nun sesi oldu.