Türk bilim insanı Prof. Dr. Mualla Selçuk’a Almanya’dan liyakat nişanı

19 Ekim 2020

Hüseyin GÖKÇE

Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, din pedogojisi alanında üstün hizmetlerinden dolayı ilahiyatçı bilim insanı Prof.Dr. Mualla Selçuk’a Almanya Federal Cumhuriyeti Liyakat Nişanı verdi.

Liyakat nişanına ilişkin düzenlenen törende konuşan Büyükelçi Jürgen Schulz, Prof. Dr. Mualla Selçuk’un Eugen Biser Vakfı ile birlikte İslamiyet-Hıristiyanlık Kavramları Sözlüğü´nü çıkardığını söyledi. Schuls, bu olağanüstü eserle ilk defa dine dair kavramların Müslüman ve Hıristiyan bir bakışla yan yana konulabildiğine dikkat çekti.

Selçuk’un teoloji ve din pedagojisi alanındaki kitap ve yazılarının Almanca yayınlandığını bildiren Jürgen Schulz, Almanya okullarında İslam Din dersi bakımından da önemli katkıları olduğunu vurguladı.

Büyükelçi Schulz, Prof.Dr. Mualla Selçuk’un sadece Almanya ile Türkiye arasında değil, İslam ve Hıristiyanlık arasında da önemli köprüler kurduğuna dikkat çekerek, “Gelecekte de köprüler inşaa etmeye devam etmenizi ümit ediyoruz. Bir bilim insanı ve Almanya dostu olarak bizim için çok değerlisiniz” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Mualla Selçuk ise uluslar ve dinler arasındaki işbirliğinin önemine vurgu yaparak, “Birbirimizden farklı oluşumuz çatışmanın ve kavganın değil aslında bilginin ve tefekkürün objesi olmalıydı. Çünkü dinimizin öz değerleri bize farklılığın Tanrı’nın eseri ve bir iradesi olduğunu söylüyordu” diye konuştu.