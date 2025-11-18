Türk boğazlarından 9 ayda 62 bin 736 gemi geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yılın ilk 9 ayında İstanbul ve Çanakkale boğazlarından toplam 62 bin 736 geminin geçiş yaptığını açıkladı.

Uraloğlu, Türkiye'nin dünya deniz ticaretindeki kritik konumuna dikkat çekerek, ocak-eylül döneminde İstanbul Boğazı'ndan 29 bin 710, Çanakkale Boğazı'ndan ise 33 bin 26 geminin geçiş yaptığını belirtti.

Bakan Uraloğlu, söz konusu gemilerin 21 bin 235'inin genel kargo, 11 bin 437'sinin dökme yük gemisi olduğunu, konteyner gemisi sayısının ise 7 bin 959'a ulaştığını söyledi. Bu dönemde boğazlardan geçen gemilerin toplam tonajı 1 milyar 181,8 milyon gros ton olarak kaydedildi.

En fazla uğrak yapılan liman: Kocaeli

Limanlara uğrayan gemi istatistiklerini de paylaşan Uraloğlu, 9 ayda 16 bin 770 Türk, 30 bin 854 yabancı bayraklı olmak üzere toplam 47 bin 631 geminin Türk limanlarına geldiğini ifade etti.

Türk ve yabancı bayraklı gemilerin en çok tercih ettiği limanın Kocaeli olduğunu belirten Uraloğlu, buraya 9 ayda 1967 Türk, 4 bin 946 yabancı bayraklı geminin giriş yaptığını aktardı. Türk bayraklı gemilerde Kocaeli'ni Çeşme (1374), Aliağa (1331) ve Ambarlı (1231) limanları izledi.

Yabancı bayraklı gemilerde ise Kocaeli'nin ardından Aliağa (3332), İskenderun (2654) ve Mersin (2430) limanları geldi. Uraloğlu, Türkiye'nin deniz ticaretindeki öneminin giderek arttığını vurgulayarak şu değerlendirmeyi yaptı:

"Veriler de ortaya koydu ki ülkemiz, dünya deniz ticaretinin merkezi konumundaki yerini her gün güçlendiriyor. Limanlarımızda 10 ayda elleçlenen yük miktarı da 457 milyon tona, konteyner sayısı 11,7 milyon TEU'ya ulaştı. Limanlara gelen kruvaziyer gemi sayısı 1278'e ulaşırken yolcu sayısı 2 milyonu aşarak rekor kırdı. Bunlar gösteriyor ki Türkiye, artık lider denizci ülkeler arasında sancağını çok daha güçlü bir şekilde dalgalandırıyor ve bunu daha da ileriye taşıyor."