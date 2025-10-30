Türk Deniz Kuvvetleri’nden Karadeniz’de mayın temizliği mesajı

Çanakkale ve Saros Körfezi’nde düzenlenen “Nusret-2025 Davet Tatbikatı” kapsamında Seçkin Gözlemci Günü Faaliyetleri gerçekleştirildi.

Türkiye’nin ev sahipliğinde yapılan tatbikata, NATO, Türk Deniz ve Hava Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 26 farklı ülkeden toplam 74 gözlemci personel katıldı.

Tatbikat, TCG Bayraktar gemisinde verilen brifingle başladı. Mayın Filosu Komutanı Tuğamiral Birol Orak’ın bilgilendirmesinin ardından mayın döküş harekâtı gerçekleştirildi. Denize C-130 tipi uçakla havadan mayın döküldü, ROV cihazlarıyla tespit edilen mayınlar Mayın Harbi Dalgıçları (MHD) tarafından imha edildi.

Ayrıca yerli üretim “Malaman Akıllı Dip Mayınları” ve Hafif Otonom Sualtı Aracı (HOSA) da tatbikatta kullanıldı.

Programa, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız ve 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay da katıldı.

“Bu tatbikat Karadeniz’deki mayın temizliğinin provası”

Tatbikat sonrası konuşan Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, “Tatbikatımız ismini kahraman Nusret Mayın Gemisi’nden alıyor. 1915’te Çanakkale Boğazı’na döktüğü mayınlarla o dönemin en güçlü donanmasını geçirmemişti ve biz o zaman ‘Çanakkale geçilmez’ demiştik. Mayın silahı hâlâ çok önemli” dedi.

Tatlıoğlu, Ukrayna’nın Odessa açıklarına döktüğü mayınların Rusya’nın Karadeniz’deki harekât kabiliyetini sınırladığını hatırlattı.

Tatlıoğlu, “Biz mayın konusunda çok iyi bir deniz kuvvetiyiz. Kendi milli ve yerli mayınımızı, Malaman’ı, yaptık ve bugün burada kullandık. Aynı zamanda yerli ve milli mayın avlama gemilerimizi de inşa ediyoruz.” diye konuştu.

Sözlerini “Rusya-Ukrayna Savaşı’nın bitmesinin ardından Karadeniz’deki bütün mayınları biz temizleyeceğiz. Türkiye olarak, Türk Deniz Kuvvetleri olarak bu görevi biz üstleneceğiz” şeklinde sürdüren Tatlıoğlu, yapılan tatbikatın Karadeniz’de icra edilecek mayın temizliği faaliyetlerinin bir provası olduğunu vurguladı.

“Yerli ve milli sistemler daha da ileriye gidecek”

Tatbikatın ardından açıklama yapan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu,

“Bir haftadır süregelen bu tatbikatta Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın tüm kabiliyetlerini gördük. Mayın harekâtı, Deniz Kuvvetleri için çok önemli bir faaliyet” dedi.

Bayraktaroğlu, tatbikatta kullanılan yerli sistemlere dikkat çekerek, “Yerli ve milli savunma sanayimizin katkı sunduğu ürünlerin burada nasıl başarıyla kullanıldığını gördük. Gerek emir-komuta sistemleri, gerek sensör cihazları, gerekse yerli mayınların etkin şekilde çalıştığını izledik. Bu sistemlerin daha da gelişeceğine ve çok daha ileriye taşınacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.