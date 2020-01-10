Türk Dermatoloji Derneği’nden DÜNYA’ya teşekkür
Türk Dermatoloji Derneği, sağlık alanında kamuoyuna bilimsel bilginin eriştirilmesine katkı veren basın kuruluşları ve gazetecilere teşekkür plaketi verdi.
ANKARA (DÜNYA)
10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününde düzenlenen toplantıda Dernek Başkanı Prof. Dr. Emel Erdal Çalıkoğlu, “Kamuoyuna sağlık alanında doğru bilgilerin iletilmesi çok önemli. Bu konuda gazeteciler ve hekimler aslında aynı sürecin birer parçası. Bunun son örneğini uyuz konusunda Derneğimiz kanalıyla yapılan haberlerde gördük. Bilinç arttı ve insanlar hızla sağlık kuruluşlarına başvurarak tedavi olmaya başladılar” dedi.
Çalıkoğlu, habercilerin sağlık alanında doğru bilgilerin kamuoyuna yayılmasında kritik rol oynadığını vurgulayarak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününde paydaş olarak gördükleri gazetecilere teşekkür etmek istediklerini belirtti. Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri, DÜNYA muhabiri Mehmet Kaya’nın da bulunduğu gazetecilere teşekkür plaketi verdiler. Mehmet Kaya’ya plaketi Dernek Saymanı Prof. Dr. Mehmet Salih Gürel verdi.