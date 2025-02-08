Türk dönerine AB tescili yolda!

Lezzetiye Türkiye'yi dünyanın dört bir yanına tanıtan dönerin Avrupa Birliği'nden 'geleneksel ürün adı' tescili alması için yapılan başvurunun yıl sonuna kadar olumlu sonuçlanması bekleniyor.

Başvuru revize edildi

Tescil başvurusu ilanının Nisan 2024'te AB'nin resmi gazetesinde yayımlandığını, sonrasında 3 ay sürecek itiraz süresinin başlatıldığını anımsatan Uluslararası Döner Federasyonu Genel Başkanı Muhammet Nezif Emek, tescil sürecinde bugün geldinen noktayı değerlendirdi.

"Dönerin AB'de 'geleneksel ürün adı' tescili alması için yapılan başvuruya 7 Avrupa ülkesinden teknik itirazlar gelmişti. Kurduğumuz geniş ekiple bu taleplere göre başvurumuzu revize ediyoruz. Sürecin bu şekilde ilerlemesi halinde dönerin 2025 yılı içerisinde AB tarafından tescil edilmesini öngörüyoruz" açıklamasında bulundu.

"Gerekirse diplomatik adım atılacak"

Tescil başvurularının olumsuz sonuçlanması halinde itiraz sürecini değerlendirerek gerekli hukuki ve diplomatik adımları atacaklarını vurgulayan Emek, "Ayrıca, dönerin uluslararası alanda tanınması ve korunması için alternatif stratejiler geliştireceğiz ancak bu ihtimalin gerçekleşeceğini düşünmüyoruz" açıklamasında bulundu.

"Avrupa'da yıllık ciro 3,5 milyar Euro'yu aşıyor"

"Günlük yaklaşık 400 ton döner tüketiliyor ve yıllık ciro 3,5 milyar Euro'yu aşıyor. Avrupa'da 16 bini Almanya'da olmak üzere toplamda 40 binin üzerinde döner işletmesi bulunduğu bilgisini paylaşan Emek, "Türk dönerinin AB'de tescil edilmesi, ürünün orijinalliğini ve kalitesini koruyarak haksız rekabetin önüne geçecektir. Ayrıca, dönerimizin uluslararası alanda tanınırlığı artacak ve bu da Türkiye'nin gastronomi turizmine olumlu katkı sağlayacaktır. Tescil sayesinde dönerin üretim standartları belirlenerek tüketicilere güvenilir ve kaliteli ürün sunulması sağlanacaktır. Öte yandan, dönerin farklı isimlerle başka ülkeler tarafından sahiplenilmesinin de önüne geçilmiş olacaktır."