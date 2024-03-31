Türk Dünyası Bosfor’un iftarında bir araya geldi

İstanbul Korgan Sofrasında düzenlenen iftar, Türk sanat ve Türk Tasavvuf Müziği eşliğinde başladı.

Bosfor Gazetesinin Özbekistan Konsolosluğu ile birlikte düzenlediği iftara bir çok ülkenin İstanbul Başkonsolosları, İş insanları ve gazeteciler katıldı.

İftara BDT ülkelerinden Belerus, Özbekistan, Türkmenistan ve Kırgızistan İstanbul Başkonsolosları, Afganistan Başkonsolosu, Türk Dünyası Teşkilatı Temsilcileri ve bazı ülkelerin diplomatik temsilcileri katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Bosfor Global Media Genel Müdürü Talha Balık, her yıl geleneksel hale gelen bu programın dostane bir platforma dönüştüğünü, yabancılara yönelik yayın yaparak Türkiye’nin tanıtımına katkıda bulunduklarını ve ikili ilişkilerimizi daha da geliştirdiklerini belirtti.

Programda bir konuşma yapan Özbekistan İstanbul Başkonsolosu Şerzad Abdunazarov: Her ne kadar bu güzel buluşma nedeniyle mutlu olsak da Rusya’da gerçekleşen terör faaliyeti nedeniyle yaşadığımız üzüntüyü belirtmek istiyor, terörün her çeşidini lanetliyor, hayatını kaybedenler ve yaralananlar için acımızı paylaşıyoruz.

Özbekistan hakkında da kısa bilgi veren Başkonsolos, Özbekistan Cumhuriyeti Asya’nın merkezinde bağımsız bir Türk Devleti’dir. Bu bağımsızlık 1990 yılındaki egemenlik ilanı ile başlayıp 1991 sonunda referandum ile kesinleşmiş olup ilelebet sürecektir. Bağımsızlığımızı ilk olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin tanıması da iki ülke arasındaki ezeli ve ebedi dostluğun nişanesidir. Ülkemiz Taşkent, Buhara, Semerkant ve Hiva gibi tüm dünyanın bildiği tarihi ve kültürel şehirleri, özel şahsiyetleri ile tarihte yerini almış doğal güzellikleri ve mimari yapısıyla etkileyici bir ülke olduğunu belirtti.

İftarda Orta Asya’nın güzel yemekleri ikram edildi. Programa katılan konsolos ve davetlilere çini tabak ve Malatya Pazarı Palancıdan özel hazırlanmış hediye paketleri takdim edildi.

Ayrıca programa katılan gazeteciler DHA Genel Müdürü Celal Korkut, Anadolu Ajansı Dış Haberler Koordinatörü Mirsaid Khabibullaev ve Sputnik Türkiye Haber Koordinatörü Elif Sudagezere çini tabak hediye edildi.

Bosfor Global medya 2006 yılından beri Rusça ve farklı dillerde yayınlar yaparak Türkiye’deki haber ve gelişmeleri anlatıyor. Rusça yayınlanan Bosfor Gazetesi 17 yıldır ülkemizin ekonomi, kültür ve turizm tanıtımlarını yapıyor.