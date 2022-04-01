Türk Eczacılar Birliği, ilaçta KDV’nin sıfırlanmasını istiyor

ANKARA (DÜNYA) Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz. Arman Üney yazılı açıklama yaparak ilaçta KDV’nin sıfırlanmasını istedi. Bazı temel ihtiyaç maddelerinde KDV düzenlemeleri yapıldığını hatırlatan Üney, bu düzenlemeye ilaç grubunun da eklenmesini önerdi.

Türk Eczacıları Birliği olarak Sağlık Bakanlığı’nın ruhsatlandırdığı veya ithaline izin verdiği beşeri tıbbi ürün, tıbbi mama, tıbbi cihaz ve malzemelerde katma değer vergisinin (KDV) kaldırılmasına ilişkin talepte bulunduklarını hatırlatan Arman Üney, “Bu çerçevede 29 Mart 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bebek mamaları, hasta bezleri ve tıbbi cihazlara uygulanacak KDV oranın yüzde 8 ‘e düşürülmesi memnuniyet verici bir gelişmedir.” dedi.

İnsan sağlığı üzerinde hayati önem taşıyan ilacı, “tüketimi ertelenemeyecek sağlık ürünü” olarak nitelendiren Üney, “Bu kapsamda hastaların en uygun koşullarda ilaca erişimlerinin sağlanabilmesi için Türk Eczacıları Birliği olarak ilgili başvurularımızda da belirtildiği gibi ilaçlarda uygulanan yüzde 8 KDV’nin kaldırılması talebimizi yineliyoruz.” diye konuştu.