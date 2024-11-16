Türk Eczacılar Birliği'nden eczane dışı gıda takviyesi ve sağlık ürünü uyarısı!

Türk Eczacılar Birliği (TEB), sağlık ürünleri ve gıda takviyelerinin eczane dışındaki satış kanallarında sunulmasıyla ilgili uyarıda bulundu. Birlikten yapılan yazılı açıklamada, ticari kaygıların, sağlık ürünlerinin kontrolsüz şekilde internet platformları ve marketlerde satışına yol açtığına dikkat çekildi.

Açıklamada, "İnsan sağlığına doğrudan etki eden sağlık ürünlerinin eczane dışındaki denetimsiz satış kanallarından piyasaya sunulması halk sağlığını ciddi anlamda tehdit etmektedir" ifadesine yer verildi. Özellikle bitkisel ürün ve gıda takviyelerinin kontrolsüz satışı, bu ürünlerin içeriğinde insan sağlığına önemli etkileri olabilecek etken maddeler bulunması nedeniyle tehlikeli bulunuyor.

Birlik, bu ürünlerin piyasa ekonomisine teslim edilmesinin, sağlıkla ilgili hassasiyetleri zayıflattığını ve ekonomik kazancı sağlığın önüne koyan yaklaşımları teşvik ettiğini belirtti. Açıklamada, "Bu ürünler, kişilerin kendi kararlarıyla değil, mutlaka bir hekimin teşhisi ve eczacı danışmanlığı ile kullanılmalıdır. Sağlık ürünlerinin bilinçsiz ve kontrolsüz kullanımı, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir" ifadelerine yer verildi.

Türk Eczacılar Birliği, halk sağlığını korumak adına yetkilileri denetim mekanizmalarını sıkılaştırmaya ve halkı bilinçlendirmeye davet etti.