Türk Eczacılar Birliği'nden Ukrayna'ya ilaç ve tıbbi malzeme yardımı

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Arman Üney, yardımlarla ilgili yazılı bir basın açıklaması yaptı.

Üney’in açıklaması şöyle:

“Ukrayna’da insanlık, savaşın doğurduğu yıkım ve acılarla sınanırken, bu insani drama kayıtsız kalmamız elbette ki mümkün değildir. Özellikle kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve engelliler savaşta en çok zarar gören kesim konumundadır. Türk Eczacıları Birliği olarak özellikle ilaç ve tıbbi malzeme yardımı konusunda üzerimize düşen ne varsa yerine getirmeye, bir nebze de olsa yaraları sarmaya çalışıyoruz. Bu amaçla tedarik ettiğimiz ilaç ve tıbbi malzemeleri taşıyan tır, Ukrayna’ya gitmek üzere yola çıkmıştır.

Doğal afet ve savaş gibi insan hayatını tehlikeye atan olağandışı yaşam koşullarında hayatta kalma mücadelesi veren sivil halka destek olmak, Türk Eczacıları Birliği olarak hassasiyet gösterdiğimiz sorumluluklardan biridir. Bu sorumluluktan hareketle, ilk olarak Mart ayı başında sağlık profesyonellerinin kullanacağı 100 adet paramedik acil müdahale çantasını Türk Kızılayı’na teslim etmiştik. O teslimat sırasında, ihtiyaçları göz önünde bulundurarak yeni ilaç ve tıbbi malzeme yardımı yapılması için elimizden gelen desteği vereceğimizi de ifade etmiştik.

Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığımız ve Türk Kızılay’ı koordinasyonunda Türk Eczacıları Birliği tarafından devam eden savaş koşulları göz önüne alınarak, ihtiyaç duyulan ilaç ve tıbbi malzemeler tedarik edilmiş ve Ukrayna’ya gönderilmek üzere Türk Kızılayı’na teslim edilmiştir. Söz konusu ilaç ve tıbbi malzemelerle dolu olan tır Ukrayna’ya gitmek üzere yola çıkmıştır. Temennimiz bu insanlık dramının bir an önce bitmesi ve yeni acıların yaşanmamasıdır.”