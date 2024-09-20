‘Türk Escobar’ Urfi Çetinkaya cezaevinde öldü (Urfi Çetinkaya kimdir?)

Organize suç örgütü elebaşı Urfi Çetinkaya, tutuklu bulunduğu cezaevinde öldü. Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, uzun yıllardır uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı olarak aranan ve son olarak 2023'te tutuklanan Çetinkaya’nın ölüm haberi doğrulandı.

‘Türk Escobar’ lakaplı Çetinkaya, uyuşturucu ticaretine liderlik ettiği suç örgütü nedeniyle 24 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kapsamlı operasyonlar ve suç dosyası

Çetinkaya’nın liderlik ettiği suç örgütüne yönelik 2024'te birçok ilde düzenlenen "Kafes-44" operasyonunda 43 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Türkiye genelinde yapılan operasyonlarda, örgütün Almanya, İspanya ve diğer ülkelerle bağlantılı olduğu ve 37 ton uyuşturucu ticareti gerçekleştirdiği ortaya çıkmıştı.

Ayrıca, soruşturma kapsamında suç örgütüne ait çok sayıda mal varlığına el konulmuştu.

"Türk Escobar" Urfi Çetinkaya kimdir?

Trabzon’un Maçka ilçesinde 1958’de doğan Türk Escobar lakaplı Urfi Çetinkaya, 1980 darbesi sonrası suç dünyasına adım atan isimlerden biri oldu. Darbe sonrası "arananlar" listesine giren Çetinkaya, hayatının geri kalanını suçla iç içe geçirdi.

1989’da Silivri'deki bir çiftlik evine düzenlenen operasyonda 3 kilo morfinle yakalanarak tutuklanan Çetinkaya, 6 ay sonra tahliye edildi. 2000 yılında "Matador" operasyonuyla tekrar yakalandı, cezaevine kondu ancak 2003'te serbest bırakıldı.

2012'de sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilen Çetinkaya, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışırken vurulmuş ve tekerlekli sandalyeye mahkum olmuştu. 24 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla kırmızı bültenle aranan Çetinkaya, 12 Nisan 2023’te İstanbul’da yakalanarak tutuklandı.