Türk fintek ekosistemi Asya pazarında tanıtılıyor

Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB), 6-8 Kasım 2024 tarihlerinde düzenlenen Singapur Fintek Festivali’ne katıldı. Ticaret Bakanlığı’nın teşvikleriyle TÖDEB tarafından kurulan Türkiye Pavilyonu’nda ulusal fintek ekosisteminin gelişimini sergileyen firmalar, yeni işbirlikleri ve yatırım fırsatları için bölgedeki en prestijli uluslararası etkinlikte yer aldı.

TÖDEB tarafından yapılan açıklamada Singapur’da düzenlenen uluslararası bir fuara ilk kez katılım sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, Türkiye’nin bugüne kadar bu bölgede en büyük katılım gösterdiği fuarın, Türk fintek ekosisteminin Uzak Doğu’daki potansiyelini sergilemek ve bölgedeki işbirliklerini güçlendirmek adına tüm ekosisteme önemli bir kapı açtığı vurgulandı.

TÖDEB tarafından, Singapur Fintek Festivali’nde kurulan Türkiye Pavilyonu’nda fintek ekosisteminin tüm önemli aktörlerinin bir araya geldiği kaydedilen açıklamada, Pavilyon'da TÖDEB üyesi İninal, Paynkolay, Papara, PayByMe, PayFix, PayPorter, Sipay ve TRPOS’un yanı sıra Arksigner, Colendi ve Enqura gibi sektörün önde gelen temsilcilerinin de yer aldığı aktarıldı.

TÖDEB tarafından kurulan ve Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinin de yer aldığı Türkiye Pavilyonu’nu Singapur Büyükelçisi Burçin Gönenli ziyaret etti.

Katılımcılar uluslararası ağlarını genişletme fırsatı bulacak

Asya-Pasifik bölgesinde ve küresel düzeyde finansal teknolojilerin en önemli etkinliklerinden biri olarak kabul edilen festivalinde katılımcılar, 3 gün boyunca en son teknolojik gelişmeleri keşfetme ve uluslararası ağlarını genişletme fırsatı bulacak.

Açıklamada, bu festivalin, TÖDEB’in 2024 yılı uluslararası etkinlik takviminin önemli bir parçasını oluşturduğu belirtildi. Türkiye Pavilyonu ile sadece Singapur’da değil, tüm Uzak Doğu’da kalıcı işbirliklerinin temellerinin atıldığı, hizmet ihracatını artırarak ülkeye döviz girdisi sağlamak amacıyla adımlar atıldığına işaret edildi.

Festivalin, Türk fintek firmalarının yenilikçi çözümlerini küresel düzeyde tanıttıkları ve yeni iş fırsatları yarattıkları önemli bir platform olarak öne çıktığı ifade edildi.

"Türkiye, Avrupa ve Orta Doğu’dan sonra Uzak Doğu pazarında da başarılı bir şekilde yer aldı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÖDEB Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Bilgetekin, "Singapur Fintek Festivali, Türk fintek ekosisteminin küresel arenadaki gücünü sergilemek ve Asya pazarına açılmak adına önemli bir fırsat sundu." ifadelerini kullandı.

Üyeleri ve sektör paydaşlarıyla birlikte, Asya’nın finans merkezinde yenilikçi çözümleri ve rekabet güçlerini dünyaya tanıtma imkanı bulduklarını aktaran Bilgetekin, Türkiye'nin, Avrupa ve Orta Doğu’dan sonra Uzak Doğu pazarında da başarılı bir şekilde yer aldığını bildirdi.