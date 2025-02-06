Türk gazeteciler ‘Alpler’de madalya kazandı

Uluslararası Gazeteciler Kayak Kulübü’nün (SCIJ) geleneksel kış buluşması bu yıl 70. kez düzenlendi. Etkinlik, İtalya’nın Torino şehrine bir saat mesafede bulunan Bardonecchia Kayak Merkezi’nde 26 Ocak - 2 Şubat tarihleri arasında yapıldı. 24 üye ülkeden 133 gazetecinin yer aldığı organizasyonda kayak yarışları, büyük slalom ve kayaklı koşu olarak iki farklı kategoride düzenlendi. Türkiye’yi gazeteciler Gamze Düşmez, Barçın Yinanç, Aylin Öney Tan, Doğan Satmış ve Serkan Ocak temsil etti.

Serkan Ocak, 5 kilometrelik kayaklı koşu kategorisinde Kazak gazeteci Yegor Ilın’in ardından ikinci sırada yer alarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Üçüncülüğü ise Belçikalı gazeteci Bruno Schmitz elde etti.

Yarışlar daha önce 2006 Kış Olimpiyatları’na ev sahipliği yapmış olan Bardonecchia Kayak Merkezi’nde düzenlendi. Bardonecchia, toplamda 140 kilometre uzunluğunda pistlere sahip ve yıl boyunca farklı aktiviteler sunan bir merkez olarak öne çıkıyor. Snowparklar, Alpine Coaster, dağ kayağı ve kayaklı koşu gibi çeşitli etkinlikler burada yapılabiliyor.

Organizasyon, sadece kayak yarışlarından ibaret değil. Bir hafta boyunca gazeteciler, çeşitli workshoplar yaparak, dünyanın gündemindeki ABD seçimleri, yeni medya, savaşlardan mülteci sorunlarına kadar pek çok konuda fikir alışverişinde bulunuyor.

Yarışlar, büyük slalom ve kayaklı koşu kategorilerinin yanı sıra bu yıl özel olarak karma slalom yarışlarını da içerdi. Farklı ülkeden gazetecilerin her yıl bir araya geldiği SCIJ toplantıları, dünya çapındaki en büyük gazetecilik buluşmalarından biri olma geleneğini sürdürüyor.

Soğuk Savaş döneminde kuruldu

Uluslararası Gazeteciler Kayak Kulübü, 1955 yılında, Soğuk Savaş dönemi sırasında demir perde ülkeleri ile batılı ülkeler arasındaki gazetecileri kaynaştırmak amacıyla kuruldu. Bugün 1000’den fazla üyesi bulunan kulüp, soğuk savaşın sona ermesinden sonra da her yıl farklı bir ülkede kayak şampiyonası düzenleme geleneğini bugüne dek sürdürdü. Türkiye, bu oluşuma 2011 yılında katıldı ve o günden bu yana her yıl Türk gazeteciler kayak yarışmalarına katılıyor. Geçen yılki organizasyon, Kazakistan’ın Almatı şehrinde gerçekleştirilmişti.

Başkan yardımcısı Türk gazeteci

Kulübün başkanlığını Kanadalı gazeteci Frederick Wallace yapıyor, başkan yardımcısı ise Türk gazeteci Gamze Düşmez. Kulüp, 2012 yılındaki genel kurulunu İstanbul ve Erzurum'da düzenlemiş, yaklaşık 200 kayak sever gazeteci Palandöken Kayak Merkezi’ndeki şampiyonada yarışmıştı.