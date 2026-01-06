Türk gemisi 'Happy Aras' Kerç Boğazı'nda karaya oturdu
'Happy Aras' isimli Türk gemisi Kerç Boğazı geçişi esnasında Karadeniz'e sürüklenerek karaya oturdu. 3'ü Türk olmak üzere 11 personel kurtarıldı. Mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Kerç Boğazı’nın güneyinde sürüklenirken karaya oturan ve su almaya başlayan Türk sahipli "Happy Aras" isimli gemide bulunan mürettebatın güvenli şekilde tahliye edildiğini, sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.
Genel Müdürlüğün, sosyal medya platformundaki hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, olayla ilgili son bilgiler kamuoyuyla paylaşıldı.
"Mürettebatın sağlık durumu iyi"
Açıklamada, karaya oturan gemideki mürettebatın tamamının durumunun iyi olduğu belirtilirken şu ifadelere yer verildi:
"Karadeniz'de sürüklenerek Kerç Boğazı güneyinde karaya oturarak su alan Türk sahipli 'Happy Aras' gemisindeki 3'ü Türk 11 mürettebatın tamamı Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi koordinesinde emniyetle gemiden ayrılmıştır. Mürettebatın sağlık durumu iyidir. Gelişmeler takip edilmektedir."