Türk gemisi vurulmuştu: Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

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Karadeniz'de Türk işletmeli iki geminin hedef alınmasının ardından Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Neriman Celal, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 26 Ağustos'ta Tuapse açıklarında seyreden "Lider Bordo Mavi" adlı Türk işletmeli gemi vuruldu. Hasar gören gemiyi çekmek üzere bir gün sonra bölgeye gönderilen "Lider Kocatepe" isimli geminin de hedef alınması üzerine diplomatik girişimde bulunuldu.

Yaşanan gelişmelerin ardından Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Neriman Celal, Dışişleri Bakanlığına davet edildi. Görüşmede Türkiye'nin iki gemiye yönelik saldırılara ilişkin tepkisi Ukrayna tarafına iletildi.

Karadeniz'de güvenlik vurgusu

Görüşmede ayrıca Karadeniz'de can ve mal güvenliğinin yanı sıra seyrüsefer ile çevre emniyetinin korunmasının zorunlu olduğu vurgulandı. Bu çerçevede, gerekli uyarıların Ukrayna Büyükelçisine aktarıldığı bildirildi.