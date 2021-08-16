Türk Hava Yolları Afganistan seferlerini iptal etti

Türk Hava Yolları (THY) Afganistan'a tarifeli uçuşları iptal etti.

Edinilen bilgiye göre THY, Afganistan'daki gelişmeler üzerine bu ülkeye uçuşları durdurdu.

Öte yandan, Afganistan'dan ayrılmak isteyen vatandaşların tahliyesi için gönderilen THY'ye ait uçağın, 324 yolcuyla saat 14.20 sıralarında İstanbul Havalimanı'nda olması bekleniyor.

Taliban Kabil'i ele geçirdi

Taliban, Afganistan'da birçok ilçeyi, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Dün başkent Kabil çevresini kuşatan Taliban, kenar mahalleleri almaya başlarken hükümete yönetimi ve başkenti barışçıl şekilde devir çağrıları yaptı.

Bu gelişmelerden sonra Cumhurbaşkanı Eşref Gani akşam saatlerine doğru ülkeyi terk etti.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit, hükümet güçlerinin başkent Kabil'den ayrılması nedeniyle kentin ve kamu binalarının kontrolünü almaya başladıklarını açıkladı.

Taliban, Kabil'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan açıklamada bulunarak başkent ve ülkeye hakim olduğunu ilan etti.