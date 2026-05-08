Google Haberler

Türk Hava Yolları Nisan ayında 7,2 milyon yolcu taşıdı

Türk Hava Yolları (THY), Ocak-Nisan ayını kapsayan 4 aylık dönemde 28 milyon 500 bin yolcu taşıdı. Filodaki 536 uçak sayısıyla uçulan nokta sayısı 358’e yükseldi.

Türk Hava Yolları Nisan ayında 7,2 milyon yolcu taşıdı

THY, 2026 yılı Nisan ayı ve Ocak-Nisan aylarını kapsayan 4 aylık trafik sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Yapılan açıklamaya göre havayolu şirketi 2026 yılı Nisan ayında dış hatlarda 4 milyon 700 bin, iç hatlarda ise 2 milyon 500 bin yolcu olmak üzere toplam 7 milyon 200 bin yolcu taşıdı. Yolcu doluluk oranı dış hatlarda yüzde 83,3, iç hatlarda ise 83,8 olarak kaydedildi.

THY'nin 2026 yılı 4 aylık trafik sonuçlarına göre ise yolcu doluluk oranı yüzde 83,4 olarak kayıtlara geçti. Türk Hava Yolları, söz konusu dönemde dış hatlarda 19 milyon, iç hatlarda ise 9 milyon 500 bin yolcu taşıdı. Havayolu şirketinin filodaki uçak sayısı 536 olurken, uçulan nokta sayısı 358’e yükseldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
Çok Okunanlar