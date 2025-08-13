Türk havacılık devleri bir bir açıkladı! Artık uçaklarda kullanılamayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hava yolu şirketlerine uçuş güvenliğini riske atan "powerbank" kullanımının uçaklarda yasaklanması yönünde tavsiyede bulunmuştu.

Bu tavsiyeden hemen öne İstanbul-Seul seferini yapan uçak, bir yolcunun powerbankini koltuk arasına düşürmesi nedeniyle uçuşun ortasında geri dönüş yapmış benzer bir hadise de Kazakistan'da yaşanmıştı.

Bakanlığın tavsiyesinin ardından ilk olarak Türk Hava Yolları (THY) ardından Pegasus, şimdi de AJet kabin içinde powerbank kullanımının yasaklandığını duyurdu.

AJet de uçakta powerbank kullanımını yasakladı

AJet, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün tavsiye kararına işaret ederek 100 Watt/Saate kadar olan lityum bataryalı powerbanklerin, elektronik sigaralar ve yedek/harici bataryaların kabin bagajında taşınacağını ancak uçak içinde kullanılamayacağını açıkladı.

Şirketin açıklamasında, "100-160 Watt/Saat arasındaki lityum bataryalar için havayolu şirketinden izin alınacak 160 Watt/Saat üzerindeki lityum bataryalar ise yolcu bagajı olarak taşınmayacak, ancak sadece belirli şartların karşılanması dahilinde kargo olarak taşınabilecek" ifadelerine yer verildi.