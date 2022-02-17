Türk heyetinin İsrail ziyaretinde ‘bölgesel istikrara katkı’ vurgusu

İsrail Cumhurbaşkanlığı ve Dış İşleri Bakanlığı’nca paylaşılan ziyarete ilişkin basın bülteninde “Bölgede geniş bir etkiye sahip Türkiye ve İsrail ilişkilerin iyileştirilmesinin bölgesel istikrara katkıda bulunabileceği konusunda hemfikir” ifadelerine yer verildi.

İbrahim Kalın ve Sedat Önel başkanlığındaki Türk heyet İsrail Cumhurbaşkanlığı Genel Müdürü Eyal Shviki ile Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Alon Ushpiz ve ekipleriyle bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı’nda başlayan görüşmelerin Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde devam eden kısmında Isaac Herzog konferans salonuna girerek Türkiye'den gelen heyeti karşıladı.