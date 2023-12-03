Türk-İş, asgari ücret pazarlığına 14 bin 25 liradan başlayacak

Yeni yılın tümünde geçerli olacak asgari ücretin belirleneceği Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı 11 Aralık Pazartesi günü yapılacak.

NTV'nin haberine göre zam masasında işçileri temsil edecek Türk-İş pazarlığı, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı olarak açıkladığı 14 bin 25 liradan başlatacak.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretin bu rakamın üzerinde olması gerektiğini belirterek "Zam devam ettiği için bırakın sene sonunda, insan 3 ay bu ücretle idare edemiyor." dedi.

"Açlık sınırından bir pazarlık olmaz." diyen Atalay, bu sınırın üzerinden bir pazarlık olacağını kaydetti.