TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu sonuç bildirisi açıklandı

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, Genel Başkan Ergün Atalay'ın başkanlığında konfederasyona bağlı sendika başkanlarının katılımıyla Nallıhan Çayırhan'daki bir konukevinde toplandı.

Çalışma hayatındaki güncel konuların ve Çayırhan'daki kömür sahaları ve termik santralin özelleştirilmesi konularının ele alındığı toplantının ardından sonuç bildirisi yayımlandı.

Bildiride, Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında denetimsizlik ve ihmal sonucu yaşanan facianın milletin yüreğine ateş düşürdüğü, iş cinayetleri başta olmak üzere yaşanan bu felaketlerle gelen ölümlerin Türkiye'ye yakışmadığı belirtildi.

Sorumluların hukuk önünde hesap vermesi gerektiği aktarılan bildiride, "TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, her alanda iş güvenliği için tedbirlerin titizlikle uygulanması ve denetiminin olması gerektiğini vurgulayarak, faciada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilemektedir. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesi kullanıldı.

Bildiride, Nallıhan Çayırhan'daki maden işletmesinin ve termik santralinin satışının tekrar gündemde olduğuna işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, işçilerin ve yöre halkının sorunlarını yerinde görmek, özelleştirme girişiminin ülke ekonomisine ve çalışanlara olumsuz yansımasını görüşmek için bir araya gelmiştir. Şimdiye kadar yapılan özelleştirme işlemlerinin ülkemiz ekonomisine ve halka bir faydası olmamıştır.

Çayırhan'da bulunan işletmelerde özelleştirme girişiminin gündeme gelmesiyle birlikte konfederasyonumuz üyesi Türkiye Maden-İş ve TES-İŞ Sendikası, yetkililerle gerekli görüşmelerde bulunmuş ancak işçilerin hak ve taleplerine yönelik bir sonuç alınamamıştır. Bunun üzerine işçilerin aileleri ve yöre halkıyla başlayan eylemleri ve yürüyüş sonrası özelleştirme ihalesi 3 ay süreyle ertelenmiştir. TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, özelleştirme girişiminin sona erdirilmesini, madenin ve termik santralin kamucu politikalarla işletilmesi gereğini savunmaktadır. İşçilerin yaşama ve çalışma şartlarının iyileştirilmesinin iş barışını, verimliliği ve istihdamı artıracağı ve bu gelişmenin ülke ekonomisinin yararına olacağı açıktır. TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, hakları için mücadele eden işçilerle dayanışma içindedir."

Toplu iş sözleşmesi süreci

İşçilerin vergide adalet taleplerinin dikkate alınmadığı, toplumun bu yöndeki beklentilerinin karşılanmadığı belirtilen bildiride, "TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, ücretli çalışanların alım gücünü daha da geriletecek bu adaletsiz yapının bir an önce ortadan kaldırılması gereğini vurgulamaktadır." ifadesine yer verildi.

Bildiride, kamu kesiminde yaklaşık 600 bin işçiyi kapsayacak toplu iş sözleşmesi sürecinin devam ettiği anımsatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, 2025'te sonuçlanacak kamu toplu iş sözleşmelerinin dayanışma içinde birlikte sonuçlandırılması için oluşturulan 'Koordinasyon Kurulu' çalışmalarını değerlendirmiştir. Müzakerelerin olumlu sonuçlanarak, ücret ve sosyal ödemelerin satın alma gücünü ve refahı artıracak biçimde belirlenmesi, iş şartlarının iyileşmesi öncelikli konuların başında gelmektedir. TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, ilgili sendika genel başkanlarının katılımıyla oluşturulan Koordinasyon Kurulu'nun sürdüreceği çalışmaların olumlu sonuçlanması için tüm desteğini verecektir.