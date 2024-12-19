Türk-İş: Biz neden rakam verelim

Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren 2025 yılı asgari ücret belirleme sürecinde kritik gün.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun üçüncü toplantısı öncesi Türk-İş heyetle birlikte toplanıyor. Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar kritik toplantı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, ‘Rakam verecek misiniz?’ sorusuna, ‘Biz neden rakam verelim’ ifadesini kullandı.

"Kendi aramızda değerlendirme yapacağız”

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, Başkanlar Kurulu toplantılarını bugün yapacaklarını belirterek, “Bütün genel başkanlarımızın görüşlerini alacağız. Daha sonra 11.30’da gidip, asgari ücreti bakanlıkta görüşeceğiz, tartışacağız. Bugün kendi aramızda değerlendirme yapacağız” dedi.

" Her şey ortada"

Rakam gelmezse sorusuna Ağar, ‘O zaman konuşuruz’ dedi. Rakam açıklar mısınız? sorusuna da Ağar, “Biz neden açıklayalım. Geçim şartları belli zaten, insanların yaşam şartları belli, koşulları belli. Açıklanan enflasyon, kamuoyu inanmasa bile açıklanan enflasyon belli. Her şey ortada” dedi.