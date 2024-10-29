Türk iş dünyası: Cumhuriyetin 101. yılından aldığımız güçle daha çok üreteceğiz

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu: Bize düşen yeni yatırımlarla büyümektir

Kökleri binlerce yıla dayanan 101 yaşındaki Türkiye Cumhuriyeti, bu topraklarda kader birliği yapmış milyonların en güzel ortaklığıdır. Türk iş dünyası olarak bizlere düşen de yeni yatırımlarla, üretimle, ticaretle, ekonomik büyümeyi sağlamaktır. Bunu yapacağımıza olan inançla, ülkemizin bu güzel ve anlamlı gününün sevincini gönülden paylaşıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız ve Cumhuriyetimizin 101. yılı kutlu olsun, sonsuza kadar yaşasın Cumhuriyet!

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan: İkinci yüzyılda yeni kalkınma hikayesi yazabiliriz

Cumhuriyet’in ikinci yüzyı­lında çağın gerektirdiği dö­nüşümü doğru okumamız gerekiyor. Çağın gerektirdiği dönüşüme uyum için Cumhu­riyetin temel kazanımların­dan olan çağdaş ve eşit eğitim kritik önemdedir.

Bugün bilim ve teknolojide­ki baş döndürücü gelişmele­ri yakalayarak tüm dünyayla her alanda rekabet edebilen bir ülke olabilmek için bilimsel, çağdaş ve herkesi kapsayan bir eğitim se­ferberliğini yeniden birinci öncelik yapma­lıyız. Bunun için kamu­nun kaynak tahsisinde eğitim önceliklendiril­meli ve çok daha fazla kaynak eğitime ayrıl­malıdır.

Çağın gerektirdiği be­cerilerle geleceğe ha­zırladığımız nesiller ile Cumhu­riyetimizin ikinci yüzyılında yeni bir kalkınma hikayesini birlikte yazabiliriz.

SYS Başkanı Zafer Aral: Savunma sanayimiz ‘tam bağımsızlık’ hedefiyle güçlendi

Türk savunma sanayisinin, Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana, Mustafa Kemal Atatürk'ün "tam bağımsızlık" hedefini benimseyerek güçlendi ve gelişti. Bugün, yerli ve milli üretim kabiliyetleriyle ülkemizin güvenliğine katkı sunan savunma sanayi şirketlerimiz, dünya genelinde örnek gösterilen başarılara imza atmakta, bunlara yenilerini eklemektedir.

Gerçekleştirdiğimiz yatırımlar ve geliştirdiğimiz yerli ürünlerle, güvenlik güçlerimizin ve ordumuzun güçlenmesine katkı sağlarken, uluslararası pazarlarda da ülkemizin adını başarıyla temsil ediyoruz. CANiK markamızın dünya çapında tanınan ve tercih edilen bir marka haline gelmesi, bu yöndeki çabalarımızın en somut göstergeleridir.

Gelecekte de yüksek teknolojiye dayalı, yenilikçi ürünler geliştirerek savunma sanayiimizin millileşme yolculuğuna katkı sağlamaya ve dünya savunma sektöründeki rekabet gücümüzü artırmaya kararlıyız. Vizyonumuz, sadece bir üretici değil, aynı zamanda küresel savunma ekosisteminde belirleyici bir oyuncu olmayı sürdürmek, ülkemizi daha da ileri taşımaktır.

ATO Başkanı Gürsel Baran: Cumhuriyetimiz, ilelebet payidar kalacaktır

Cumhuriyet, her türlü güçlüğe rağmen ay-yıldızlı bayrağımızı yere düşürmeyenlerin destanıdır. Elini, emeğini bir an olsun esirgemeden çalışarak, üreterek katma değer sağlayanlara, sanatçısından, sporcusuna, çiftçisinden, tüccarına, sanayicisinden bilim adamına, girişimcisinden evinde çalışan Türk kadınlarına, bu milletin evlatları olarak bayrağımızı, hep daha yukarılara taşıyacağız.

Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç: Cumhuriyetimizin verdiği özgüvenle daha çok üreteceğiz

Biz sanayiciler; Cumhuriyetimizin verdiği özgüvenle geleceğe umutla bakıyor, bu hedeflere ulaşma yolunda her zamankinden daha kararlı adımlarla yürüyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve şehitlerimizin emaneti olan güzel vatanımızı daha ileriye taşımak, kalkınma hedeflerimize ulaşmak için birlik ve beraberlik içinde daha fazla çalışacağız, daha çok üreteceğiz.

TMB Başkanı Erdal Eren: Ülkemizin geleceğini şekillendiriyoruz

Türk inşaat sektörü olarak bizler de üzerimize düşen bu büyük vazifeyi yerine getirmek için var gücümüzle çalışıyor, ülkemizin her köşesinde yükselen projelerle Cumhuriyetimizin temellerini daha da sağlamlaştırmaya devam ediyoruz. Bağımsızlık ve çağdaşlaşma yolunda atılan her adımda bizler de altyapılar inşa ederek sadece şehirlerimizi değil ülkemizin geleceğini şekillendiriyoruz. Cumhuriyetin bizlere kazandırdığı değerler doğrultusunda, uluslararası arenada elde ettiğimiz başarılar ve global işbirliklerimizle gurur duyuyoruz.

DenizBank CEO'su Hakan Ateş: Cumhuriyetimizin değerlerini yaşatacağız

Bu topraklara borcunu öde­meyi ödevi bilen büyük bir aile olarak, mesleğimizi mis­yonumuz olarak görüyor ve Cumhuriyetimizin değerleri­ni yaşatmak, Türkiye’yi mua­sır medeniyetler seviyesine taşıyacak her konuda geli­şimi, değişimi desteklemek üzere var gücümüzle çalışı­yoruz. Cumhuriyeti sadece yönetim şekli değil, yaşam biçimi gören bir kurum ola­rak Türkiye’de kalkınmayı, gelişimi, fırsat eşitliğini des­tekleyecek her alanda, bugü­ne kadar olduğu gibi yarın da elimizi taşın altına koymaya devam edeceğiz.

İZTO Başkanı Mahmut Özgener: Ürettiğimiz projelerde kuruluşun azmini taşıyoruz

1923 yılında, İz­mir’in ve o dö­nemki adıyla İzmir Ticaret ve Sanayi Odası’nın tarihin­de çok önemli iki olay gerçekleşti. İlki İzmir için oldu­ğu kadar Türkiye ekonomisi için de önemli olan İzmir İkti­sat Kongresi, ikincisi ise Cumhuriyet’in ilanıydı. 101 yıl önce yaşanan bu heyecanı ve coşkuyu, bugün sayısı 100 bine ulaşan üyemizle birlik­te kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ken­timiz ve ülkemiz için ürettiğimiz tüm projeler­de kurtuluş ve kuruluşun azmini içimiz­de taşıyoruz. Cumhuri­yet’in ilanının 101. yılını en içten dileklerimle kut­luyorum.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: Cumhuriyet değerlerine bağlı belediyecilik vizyonu ile çalışıyoruz

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, Cumhuriyet’e sadece şeklen değil ruhen de bağlı olmak bilinciyle hareket ediyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de ifade ettiği gibi “Bilhassa kimsesizlerin kimsesi” olmanın sorumluluğuyla; göreve geldiğimiz günden bugüne, Cumhuriyet değerlerinin ışığında yürüyor ve yaptığımız her çalışmayı O’nun değerlerine bir hizmet ve Cumhuriyetimizin sonsuza dek yaşayabilmesine katkı olarak görüyoruz.

Mersinliler olarak sahip olduğumuz tüm özgürlüklerin ve ortak değerlerin Cumhuriyet sayesinde var olduğunu biliyor; kentimizde yaşayan herkese bunu daha güçlü hissettirmek için azim ve kararlılıkla çalışmayı ve bu bilinci derinleştirmeyi kendimize görev sayıyoruz.

MTOSB Başkanı Sabri Tekli: Üretmeye, istihdam yaratmaya ve ihracata kararlılıkla devam edeceğiz

“Cumhuriyet, Türk Milletinin tarih sahnesinde yeniden var oluşunun adıdır. Bizlere böylesine bir armağa­nı sunan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu uğurda canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle minnetle yâd ediyor, Cumhuriyetimizin 101. Yıldönümünü en kalbi duygularımla kutluyorum. Bizler bu vatanın evlat­ları olarak üretimin ülkemiz adına ne kadar önemli olduğunun bilinciy­le hareket ederek, üretmeye, istih­dam yaratmaya ve ihracata kararlı­lıkla devam edeceğiz."

MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır: Cumhuriyet Ata’mızın emanetidir

Cumhuriyetin ilanıyla Türkiye çağdaş eğitimiy­le, modern tarımıyla, güç­lü sanayisi ile ve ekono­misi ile hızla yol aldı. Eğer bugün bağımsız, özgür bir devlet ve millet olarak medeni ve gelişmiş dünya içinde isek, Atalarımızın canları pahasına kurduğu bu Cumhuriyetin sayesindedir. Bu vesileyle millet olarak, bir as­rı geride bıraktığımız ve ilelebet yaşatacağımız Cum­huriyetimizin 101. yılını yürekten kutluyorum. Atamızın dediği gibi: “Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak ola­cak ama Türkiye Cum­huriyeti ilelebet payi­dar kalacaktır.” Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak, Mersin iş dünyası olarak bu emanete var olduğumuz sü­rece sahip çıkacağız.

ADASO Başkanı Zeki Kıvanç: Gururla kutluyoruz

“Cumhuriyet Bayramı, sade­ce bir kutlama değil, bize bu yurdu ve bağımsızlığımızı ar­mağan edenlere gösterdiği­miz bir vefa ve şükran örne­ğidir. Sanayi sektörü olarak, Türkiye’nin ekonomik kalkın­masına katkı sunmak, daha güçlü bir ekonomi ve daha refah bir toplum yaratmak için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Cumhuriyetimizin 101. yılına yakışır şekilde, Tür­kiye’nin küresel arenada rekabet gücünü artırmayı hedefliyoruz. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Cumhuriyeti­mizi inşa eden tüm kahra­manlarımızı rahmet ve min­netle anıyorum. Milletimi­zin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.”

MTB Başkanı Ö. Abdullah Özdemir: Cumhuriyet idaresi gerçek kimliğimizdir

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, “Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun idare Cumhuriyet idaresidir” diyerek bizlere çok önemli bir yol çizmiştir. Bu yol, sadece bir idare biçimi değil, aynı zamanda bir medeniyet yolculuğudur. Cumhuriyet, halk iradesinin egemen olduğu, özgürlük, eşitlik ve adalet ilkelerinin hâkim kılındığı, geleceğe yönelik atılan en güçlü adımdır. Birlik ve beraberliğimizin en önemli göstergesi olan Cumhuriyet, sarsılmaz irademizi ve ortak geleceğimizi temsil etmektedir.

GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci: Atatürk’ün belirlediği hedeflerle ilerliyoruz

Atatürk, 100 yıl önce ifade ettiği düşünceleriyle bugün yaşadığımız gelişmeleri öngörmüştü. Eğitimden ekonomiye, bilimin öneminden sosyal reformlara kadar pek çok alanda attığı adımlar, çağdaş Türkiye’nin temellerini atmıştır. Bugün, onun belirlediği hedefler doğrultusunda ilerliyoruz. Her bireyin fikirlerini özgürce ifade edebildiği, adaletin ve hukukun üstünlüğünün sağlandığı bir toplum idealini taşıyoruz. Bizlere bırakılan mirasa sahip çıkarak, ülkemizi daha ileriye taşımak için azimle çalışmaya devam edeceğiz.

EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer: Cumhuriyet’e her zamankinden daha fazla sahip çıkmalıyız

Ulusumuzun uygar dünyada hak ettiği yeri almasını sağlayan Cumhuriyet’e her zamankinden daha fazla sahip çıkmalıyız. Bize Atamızdan miras kalan Cumhuriyet, aydınlık yarınlara yürürken çocuklarımız ve gençlerimiz için de en önemli kılavuzdur.

29 Ekim Bağımsızlığı ve Milli Egemenliği sahiplenen Yüce Türk halkının bayramıdır ve içinde nice kahramanlıklar ve destanlar barındırır. Bu vesileyle, Cumhuriyetimizin 101. yılını yürekten kutluyor, tek millet olmayı başarmış, tek bayrağın etrafında büyük devletimizi kuran iradeyi, başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere saygı ve minnetle anıyoruz.

İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Cengiz: Tarihimizin en kapsamlı çağdaşlaşma hamlesi

Bugün, Cumhuriyetimizin ilanının 101. yıl dönümünü, büyük bir gururla kutlamanın heyecanını yaşıyoruz. Cumhuriyet, bütün imkânsızlıklara rağmen tek vücut olup eşsiz bir mücadele örneği gösteren halkımızın, sarsılmaz bir irade elde ettiği büyük zaferin sonunda elde ettiğimiz en büyük değerimizdir.

Cumhuriyet; en zor şartlara ve bütün imkânsızlıklara rağmen hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmayan, yılgınlığa düşmeyen, kanının son damlasına kadar mücadele eden bir halkın lideri Atatürk ile bir olmasının sonucunda kurulmuştur. Cumhuriyet, bizim için sadece bir yönetim şekli değil, aynı zamanda tarihimizin en kapsamlı çağdaşlaşma hamlesidir.

Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Teke: Ülkemize ve kendimize güvenmeliyiz

Dünyada gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşmak, hatta on­ları geçmek için, ülkemize ve kendimize güvenmeli, her zamankinden daha fazla çalışmalı ve gayret göstermeli­yiz. Bugün Cumhuriyetin sağladığı kazanımlar sayesin­de ülkemiz, birçok ülkenin model aldığı, mazlum millet­lerin kurtuluş yolunda umut ve ilham kaynağı olmuştur. Atalarımızın bizlere emanet ettiği aziz vatanımızı gele­cek nesillere taşımak hepimizin en asli görevidir.”

TÜİOSB Başkanı Gül Akyürek Balta: TÜİOSB, Türk sanayicisinin azminin sonucudur

TÜİOSB, Cumhuriyetimizin ve Türk sanayicisinin 101 yıldır ülke­mizin kalkınması için gösterdiği azmin ve gayretin bir sonucudur. Sanayinin gelecek yüzyıl hedefleri içinde olan ve tüm organize sanayi bölgelerini de kapsayan yeşil ve dijital dönüşüm hedefinin geldiği noktadır. Doğası gereği yeşil do­ğan TÜİOSB, altyapı çalışmaları hızla devam eden ve 2025 yılında faaliyete geçtiğinde Cumhuriyeti­mizin iftihar vesilesi olacaktır. Sa­nayimizin, bel kemiği olması bizim en hassas olduğumuz alandır.

Tarsus TSO Başkanı H. Ruhi Koçak: Bölgemizin sanayi üssü olmasına öncülük edeceğiz

Bölgemiz ve Tarsus’un sanayi üssü olmasına öncülük ederek, Cumhuriyetin 101.yılında da Tar­sus’a değer katmaya devam ede­ceğiz. Organize sanayi bölgeleri, lojistik yatırımları ve değer katan her yatırımla bölgenin üssü hali­ne gelen Tarsus’u büyütmek ve kalkındırmak için el birliğiyle ça­lışmaya devam edeceğiz.