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Türk iş dünyasına Adıgey'e yatırım çağrısı

Ankara Sohbetleri'ne konuk olan Adıgey Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Murat Kumpilov, Türk iş dünyasına inşaat, eğitim ve tıp alanında yatırım ve birlikte hem Rusya hem de dış pazarlara yönelik üretim yapma çağrısında bulundu.

Türk iş dünyasına Adıgey'e yatırım çağrısı
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