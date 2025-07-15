Türk iş dünyasından “milli birlik” vurgusu

İş dünyası temsilcileri 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptıkları değerlendirmelerde, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) hain darbe girişiminin her kesimden vatandaşın “milli irade” etrafında “tek vücut” olmasıyla başarısızlığa uğratıldığını belirterek, bu ruhun ekonomiye de itici güç olduğunu vurguladı. İş dünyasının mesajları şöyle oldu:

Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu: “Türkiye, 15 Temmuz 2016 gecesi, gücünü sandıktan, yetkisini milletten almayan bir idareyi asla meşru kabul etmeyeceğini, demokrasi ve milletin iradesi dışında bir seçeneğe de boyun eğmeyeceğini göstermiştir.”

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç: “Kahraman ordumuzun içine sızan bir avuç hainin, yurt dışındaki elebaşlarından emir alarak başlattıkları darbeyi, başlarına geçirerek, Türkiye’de darbeler dönemini ebediyen kapattı.”

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan: “Karanlık ve ihanet dolu darbeye karşı çıkılan bu günün yıldönümünde demokrasimize olan bağlılığı, inancımızı bir kez daha vurguluyor, şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum."

Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gültepe: “TSK, emniyet ve yargı başta olmak üzere, devletin tüm kurumlarına sızan hain terör örgütünün darbe girişimi, Cumhurbaşkanımızın liderliği ve milletimizin canı pahasına ortaya koyduğu kararlılıkla başarısızlığa uğratıldı.”

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran: “Ülkemize, milletimize ve milli iradenin temsilcisi TBMM’ye kasteden bu ihanet şebekesi asla unutulmayacak, tarih boyunca nefretle anılacaktır.”

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz: “15 Temmuz 2016 gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki kahraman milletimiz, hainlere karşı dimdik durmuş, bu alçaklara hak ettikleri cevabı vermiştir.” Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu: “15 Temmuz, milletimizin varoluş mücadelesinde tarihi bir dönüm noktasıdır.”

Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran: "Milletin iradesini ve ekonomik bağımsızlığımızı daha da güçlendirmek için aynı kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz.”

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu: “O gece gösterilen birlik, beraberlik ve kararlılık, milli iradenin gücünü tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir.”

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır: “Bizler de iş dünyası olarak demokrasinin, milletimizin ve devletimizin yayındayız, yanında olmaya da devam edeceğiz.” Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu: “O gece tüm Türkiye’de olduğu gibi Malatya’mızda da halkımız meydanlara koşmuş, ülkesine ve geleceğine sahip çıkmıştır.”

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur: “Devletimizin en kritik yapılarına sızarak karanlık bir planı hayata geçirmeye çalışan FETÖ terör örgütü, milletimizin bağımsızlık sevdasını ve dirayetini hesaba katmamıştır. Ancak Türk milleti, bir kez daha tarih yazmış; cesaretiyle, inancıyla ve canı pahasına demokrasisine ve vatanına sahip çıkmıştır.”

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: “Tüm dünya bir araya gelse Aziz Türk Milletine pranga vuramaz, demokrasi ve özgürlüğünü elinden alamaz.

"Geleceğe ipotek koydurmadık"

"Müreffeh yarınlar için çalışıyoruz" "Hain emellere geçit vermedik" "Milyonlar o gece ayağa kalktı" Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak: “Ülkesinin birliği ve bütünlüğüne sahip çıkan milletimiz, devletiyle tek vücut olarak hain darbe girişimine engel oldu. Bu duruşla, egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğunu bir kez daha ispatlayarak Türkiye’nin geleceğine ipotek koymaya çalışanlara geçit vermedik.”

"Müreffeh yarınlar için çalışıyoruz"

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç: “Oda olarak, o karanlık gecede olduğu gibi bugün de milli iradenin üzerinde hiçbir gücü tanımıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Her fabrika bir kaledir’ sözü doğrultusunda üretimi, istihdamı, ihracatı artırmak ve ülkemizi daha müreffeh yarınlara taşımak için çalışıyoruz.”

"Milyonlar o gece ayağa kalktı"

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı: “O gece milletimizin her ferdi, hiçbir talimat beklemeden, ayyıldızlı bayrağın etrafında kenetlenerek tarihe geçecek bir kararlılık sergiledi. Milyonlar, aynı zamanda geleceğimize, demokrasimize ve Cumhuriyetimizin temel değerlerine sahip çıkmak için ayağa kalktı.”

ASKON: Dolaylı maliyeti 350 milyar dolar

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın: “Unutmayalım ki darbenin olduğu 2016 tarihinin üçüncü çeyreğinde ekonomi yüzde 0,8 daralmış, sanayi üretim endeksi Temmuz 2016'da 20 puan düşerek 86,9'a gerilemiş, ihracat aynı dönemde yüzde 11,5, ithalat ise yüzde 19,4 azalmıştı. Darbenin sıcak ortamında bu hakim güçlerin yönetimindeki Standard & Poor's, Fitch ve Moody's çok hızlı hareket ederek ülkemizin kredi notunu düşürmüşlerdi. Ülkemizin CDS (kredi risk primi) yükselmiş ve yabancı sermaye çıkışları hızlanmıştı.

Bu süreçte darbenin ülkemize maliyeti doğrudan 158 milyar dolar, dolaylı maliyeti ise 350 milyar dolar olmuştu. Ancak çok şükür ki, Rabbimizin takdiri, Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın ve isimleri ile var olsunlar şehitlerimizin dirayeti, halkımızın ve sadık güvenlik güçlerimizin direnişi sayesinde bu girişim püskürtüldü ve ülkemizin demokratik düzeni korundu. Şu an malum yapı serseri mayın gibi. Truva atı içerisinde çeşitli ülkelerin himayesinde pusuya yatmış fırsat kollamaktadırlar. Her daim bu ve benzeri yapılara karşı dikkatli olmalı, güçler ayrılığını ve liyakati öncelemeliyiz.”

MASAK, FETÖ/PDY'nin izini adım adım takip ediyor

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, FETÖ/ PDY finansman kaynaklarının kesilmesi çalışmaları kapsamında, 2024 yılı sonuna kadar 559 gerçek ve tüzel kişi ile ilgili olarak yurt dışı muadil mali istihbarat birimlerinden bilgi paylaşımı talep edildi. Söz konusu süreçte 934 okul, 109 öğrenci yurdu, 104 vakıf, 1125 dernek, 15 üniversite ve 19 sendika kapatıldı. Devralındığındaki toplam aktif büyüklüğü 42,3 milyar lira olan 784 şirket TMSF'nin yönetimine geçti. FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında yurt içi ve yurt dışındaki mal varlıklarını dondurma çalışmaları da yürütüldü. Dondurulan mal varlığı değeri 5,49 milyar lira, 2 milyon 455 bin 851 dolar, 282 bin 594 avro, 106,77 gram altın oldu.

Şehit ailesini ziyaret etti: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,15Temmuz’daki darbe girişimi sırasında iki oğlu ve damadı şehit olan Muzaffer Gülşen’i Kızılcahamam’da ziyaret etti.

Vatan için canlarını feda ettiler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "15 Temmuz ve mukaddesat için canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diler, aziz milletimize şükranlarımızı sunarız.

Millet kendi iradesi ve kaderine sahip çıktı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: "15 Temmuz gecesi sadece bir darbe girişiminin püskürtülmesi değil, aynı zamanda bir milletin kendi iradesine ve kaderine sahip çıkma iradesinin tescilidir."

Her zaman tek yürek halinde olunmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Gelecek nesiller 15 Temmuz benzeri yıkım ve ihanetlere maruz kalmamak için her zaman tetikte, teyakkuzda ve tek yürek halinde duruş sergilemelidir."

15 Temmuz bir vatana ihanet projesidir

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala: "15 Temmuz bir ihanet projesidir, vatana ihanettir. Bir darbe girişimi olarak vatana ihanettir. Eğer başarılı olsaydı, Türkiye'yi Suriye'ye, Irak'a çevireceklerdi."