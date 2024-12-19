Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ağar: Karşı tarafın tavrına göre tavrımızı belirleyeceğiz

Son dakika gelişmesi...Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren 2025 yılı asgari ücret belirleme sürecinde kritik gün.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun üçüncü toplantısı öncesi Türk-İş heyeti toplandı.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, "Sürecin bir önce sonuçlanması istiyoruz. Birinci derecede sorumluluk hepimizde var. Elbette ki hükümet ve işveren bize samimi gelirlerse tahmin ediyorum kısa zaman içerisinde sonuçlandırırız. Her şeyimiz hazır. Karşı tarafın tavrına göre tavrımızı belirleyeceğiz" açıklaması yaptı.

" Her şey ortada"

Toplantı öncesi de açıklama yapan Ağar, rakam gelmezse sorusuna, ‘O zaman konuşuruz’ demişti. Rakam açıklar mısınız? sorusuna da Ağar, “Biz neden açıklayalım. Geçim şartları belli zaten, insanların yaşam şartları belli, koşulları belli. Açıklanan enflasyon, kamuoyu inanmasa bile açıklanan enflasyon belli. Her şey ortada” demişti.